#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели
10 марта
На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели
«Автостат» назвал десять самых распространенных...
Разворот на перекрестке: преимущество, о котором мало кто знает
10 марта
Разворот на перекрестке: преимущество, о котором мало кто знает
Очень частая ситуация, в которой желание...
Nissan Qashqai
10 марта
Хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ
Импортеры начали предлагать россиянам новые...

АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак Niva — что это значит?

АВТОВАЗ обновляет товарный знак Niva для выпуска автомобилей и игрушек

Волжский автозавод подал заявку на регистрацию нового товарного знака — на сей раз это не веяние новейшего времени, а напротив, своего рода обращение к корням.

Рекомендуем
140 сил и 200 момента — подробности по Ниве с новым мотором

Речь идет о знаке «Niva» – графическое изображение названия семейства внедорожников теперь получило более строгую графику, со шрифтом без наклона, присутствовавшего прежде. Интересно, что надпись выполнена на латинице, в разрез с последними трендами. Причин появления нового знака может быть несколько: плановое обновление, появление новой версии Niva Travel или Niva Legend, а может быть, выделение Нивы, как таковой, в отдельный бренд.

АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак Niva — что это значит?

Напомним, в январе 2025 года АВТОВАЗ показывал концепт Lada T-134, дизайном отсылающий к классической Ниве, в силу чего презентованный макет в СМИ стали называть «новой Нивой». В последнее время активного движения по этому проекту нет.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что касается заявки на новый товарный знак, то из нее следует, что получив регистрацию на эту марку АВТОВАЗ сможет продавать под ней автомобили, запчасти и аксессуары к ним, а кроме того – игры-конструкторы и машинки с дистанционным управлением. По всей вероятности, автогигант не имеет каких-то конкретных планов в этой сфере – скорее, не дает никому «извне» занять потенциально интересные ниши.

Источник:  ФИПС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 41
10.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0