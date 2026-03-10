АВТОВАЗ зарегистрировал товарный знак Niva — что это значит?

АВТОВАЗ обновляет товарный знак Niva для выпуска автомобилей и игрушек

Волжский автозавод подал заявку на регистрацию нового товарного знака — на сей раз это не веяние новейшего времени, а напротив, своего рода обращение к корням.

Речь идет о знаке «Niva» – графическое изображение названия семейства внедорожников теперь получило более строгую графику, со шрифтом без наклона, присутствовавшего прежде. Интересно, что надпись выполнена на латинице, в разрез с последними трендами. Причин появления нового знака может быть несколько: плановое обновление, появление новой версии Niva Travel или Niva Legend, а может быть, выделение Нивы, как таковой, в отдельный бренд.

Напомним, в январе 2025 года АВТОВАЗ показывал концепт Lada T-134, дизайном отсылающий к классической Ниве, в силу чего презентованный макет в СМИ стали называть «новой Нивой». В последнее время активного движения по этому проекту нет.

Что касается заявки на новый товарный знак, то из нее следует, что получив регистрацию на эту марку АВТОВАЗ сможет продавать под ней автомобили, запчасти и аксессуары к ним, а кроме того – игры-конструкторы и машинки с дистанционным управлением. По всей вероятности, автогигант не имеет каких-то конкретных планов в этой сфере – скорее, не дает никому «извне» занять потенциально интересные ниши.