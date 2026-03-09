Как российский рынок пережил прошлый год? Статистика от экспертов

Сергей Удалов: продажи новых авто в РФ упали на 19% в 2025 году, импорт — на 59%

Российский авторынок в 2025 году пережил серьёзное падение, и его итоги стали главной темой на форуме «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Мероприятие, организованное агентством «АВТОСТАТ», собрало около 800 участников и 80 спикеров, которые обсудили всё – от макроэкономики до проблем дилеров и лизинга.

Традиционно форум начался с доклада о состоянии российского авторынка, который представил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Эксперт напомнил, что за весь 2025 год в нашей стране было продано почти 1,5 млн новых автотранспортных средств – на 19% меньше, чем в 2024-м.Также стоит отметить, что 2025 году в нашу страну было ввезено 1,02 млн единиц новой автомобильной техники – на 59% меньше, чем в 2024-м.

Как себя чувствует экономика?

Ситуацию в экономике описал директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ России Александр Морозов. Инфляция, по его словам, снизилась с 8,7% в конце 2024-го до 5,6% к декабрю прошлого года. В 2026-м она, вероятно, останется в диапазоне 4,5–5,5%, а целевых 4% можно ждать лишь в 2027 году. Рост ВПП в прошлом году составил всего 1%, а в нынешнем прогнозируется и того меньше – от 0,5% до 1%. Ключевая ставка, которая в среднем за 2025 год была около 19%, теперь, по прогнозам, опустится до 14% в среднем за 2026-й. Управляющий директор Т-Инвестиции Т-Банка Юрий Тулинов ожидает слабого роста экономики и снижения потребительской активности, хотя к 2027 году ситуация должна начать улучшаться. В его банке считают, что инфляция к концу 2026-го может упасть до 4,5%, а ключевая ставка — аж до 10%.

Автопроизводители и дистрибьюторы поделились своей оценкой и ожиданиями

Взгляд со стороны заводов оказался неоднозначным. Вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрий Костромин признал, что прошлый год был трудным, особенно первое полугодие. Новый год, кстати, начался для компании хуже ожиданий, хотя во второй половине 2026-го рынок, по его мнению, всё же восстановится. Андрей Акифьев из Great Wall Motor Rus отметил, что их прогнозы не оправдались, но в целом год для бренда прошёл неплохо за счёт работы с лизингом и привлечения новых банков-партнёров. На форуме «Москвич» представил публике новые кроссоверы М70 и М90.

Генеральный директор ООО «Автоторг» и руководитель направления АМБЕРАВТО Дмитрий Степин рассказал, что в прошлом году запущен новый бренд электромобилей – Eonyx. В планах – расширение его модельной линейки.

Исполнительный директор Hongqi Russia Иван Савельев рассказал, что бренд достиг в прошлом году запланированных результатов. Была задача войти в ТОП-20 марок российского авторынка и сделать это удалось. При этом продажи автомобилей Hongqi в 2025-м преодолели отметку в 10 тысяч единиц.

А что думают дилеры?

Для многих дилерских сетей 2025-й стал годом выживания. Андрей Терлюкевич из ГК «АвтоСпецЦентр» говорит об ускорении всех процессов – теперь приходится планировать не поквартально, а ежемесячно, с этим согласен и Александр Шапринский из «Прагматики». Вячеслав Зубарев («ТрансТехСервис») заметил, что его компании удалось избежать убытков в 2025 году во многом лишь за счет оптимизации затрат, поддержания сбыта, решения проблемы с дефицитом работников. Наталья Митяева из ГК «Панавто» связала оживление продаж во второй половине года со снижением ключевой ставки. Правда, тот самый отложенный спрос, который помог в конце 2025-го, теперь, по общему мнению, будет мешать в нынешнем. Президент РАОД Алексей Подщеколдин резюмировал, что картина у всех разная. Кто-то прошёл год нормально, а кому-то низкие объёмы продаж просто не оставляют шансов на выживание за счёт сервиса. Впереди у всех – неизбежное сокращение издержек и продолжение ценовых войн из-за переизбытка машин на рынке.

«Американские горки» российского комтранса

Рынок комтранса, по выражению аналитика «АВТОСТАТ» Виктора Пушкарёва, продолжает лихорадить. В 2025 году сильнее всего просел сегмент тяжелых грузовиков – минус 54%. Продажи среднетоннажников упали на 44%, а легких коммерческих автомобилей – на 22%. На 2026 год для LCV прогнозируется сохранение прошлогоднего уровня с возможными отклонениями в 5%. В сегменте средних грузовиков может случиться рост на 10-20% из-за необходимости обновить парк, средний возраст которого достигает 27 лет. По тяжелой технике эксперты ожидают повторения результатов 2025-го с отклонениями вверх или вниз на 10%

Как развивается автокомпонентная база в РФ?

Вопросы локализации компонентов остаются болезненными. В АВТОВАЗе, например, стремятся иметь минимум двух поставщиков на одну деталь, чтобы не зависеть от монополиста. Александр Зубик из Great Wall Motor Rus указал на слабое развитие в России производства сложных компонентов вроде электроники и блоков управления. Роман Ган из MGC Group констатировал, что большинство российских автопроизводителей и поставщиков загружены меньше чем наполовину.

О главных трендах российского шинного рынка

Отдельно обсуждали шинный рынок, который в 2025-м сократился на 17%. Екатерина Гусева, директор департамента маркетинга «Кордианта», среди трендов назвала увеличение средних диаметров шин и старение автопарка – люди стали откладывать покупку дорогих покрышек, храня деньги на депозитах.

Станислав Згурский, заместитель гендиректора компании «Север Авто», в ходе сессии напомнил о том, что меняется картина для малого шинного бизнеса, особенно в регионах (с приходом маркет-плейсов и с новым НДС). Также среди трендов вторичного рынка легковых шин он отметил снижение покупательской способности, падение продаж новых автомобилей, оптимизацию на предприятиях, сокращение персонала, увеличение процентных ставок и себестоимости оперативной деятельности компаний, профицитный рынок.

Автолизинг тоже падает

Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов привёл неутешительные цифры по лизингу. В 2025 году по этому каналу было реализовано 127,7 тыс. новых легковых автомобилей – на 45% меньше, чем годом ранее. Доля лизинга на юридические лица в этом сегменте составила 67%. Рынок лизинга новых LCV упал на 33%, а грузовиков – на целых 55%. На юрлиц тут пришлось 67%.

По данным компании «Федресурс», число лизингодателей в сегментах «Авто», «Транспорт» или «Материальные активы» в 2025 году составило 605 штук (-2,6% к 2024-му), а лизингополучателей – 159 тысяч (-6,4%). Что касается договоров, то их было заключено 274 тысяч (-27,8%), а предметов – 341 тысяча (-26,8%).

По предварительным данным «Эксперт РА», за весь прошлый год объем автолизинга составил 985 млрд рублей. В структуре автолизинга 45% заняли легковые автомобили, 37% – грузовики и по 9% – LCV и автобусы.

Как будет меняться рынок масел и смазочных материалов?

Рынок масел и смазок стал темой отдельной дискуссии на отраслевом форуме, которую поддержала компания UPEC. Спикеры обрисовали непростую ситуацию, где экономическое давление сочетается со сдвигами в технологиях и поведении покупателей.

Денис Бухтин из B2X сразу обозначил главные проблемы: инфляция, высокая ключевая ставка, повышение НДС и обязательная маркировка. Плюс ко всему, сам рынок технических жидкостей, по его словам, в прошлом году так и не вышел из минуса. Зато есть и обнадёживающий тренд – отечественные марки постепенно отвоёвывают себе всё больше места на полках.

Алексей Сыров, представляющий «Амтел», добавил красок в эту картину. У компании три собственные торговые марки, которые объединяют более 30 брендов масел. Сейчас бизнес, по его мнению, сжимается с двух сторон: растут абсолютно все затраты, от логистики до стоимости кредитов, а платёжеспособность клиентов, наоборот, снижается. Это мешает нормально планировать финансы. Кстати, система «Честный знак» тоже ударила по карману, добавив дистрибьюторам в среднем около 3% дополнительных расходов.

Взгляд в будущее представил Геннадий Задорожный из UPEC, сославшись на данные лондонской конференции ICIS. Прогноз на десятилетие вперёд говорит о резком росте спроса на современные низковязкие масла – вроде 0W-16, 0W-20 или 5W-30. А вот классические формулы, такие как 10W-40 и 15W-40, будут стремительно терять популярность.

Виктор Калачев из ГК AGA поделился наблюдениями за покупателями в Москве и области. Люди теперь гораздо чаще сами ищут информацию, изучают отзывы и обзоры перед выбором масла. Найдя подходящий бренд, многие становятся ему лояльны, следуя принципу «работает – и ладно». Цена стала ключевым фактором при планировании покупки, а наличие скидок провоцирует закупки впрок. Причём автовладельцы стали чаще обслуживать свои машины, сокращая межсервисный интервал, и активнее покупают автохимию для так называемого безразборного ремонта.

Инструменты AI и IT в автобизнесе: решение есть!

Ещё одной горячей темой форума стали IT- и AI-решения для автобизнеса. Основатель «Киберсистемы» Иван Ануфриев привёл пугающую статистику: в 2025 году в России зафиксировали свыше 22 тысяч кибератак на компании, почти половина из которых серьёзно нарушала работу. Каждая третья компания сталкивается с таким больше десяти раз в год.

Как отметил технический директор Fast Иван Окопный , софт – далеко не главная статья расходов дилерского центра: на ПО уходит лишь около 5% бюджета, тогда как на зарплаты – почти 60%. Даниил Первухин из TradeDealer указал на слепые зоны: до 40% потенциальных записей на обслуживание не превращаются в клиентов, более 10% покупателей не получают предложений о дополнительных услугах, а каждый пятый звонок в сервис – это жалоба.

С этими «болями» авторынка эксперты предлагают бороться при помощи AI- и IT-инструментов собственной разработки.

Стали известны автомобили с лучшей остаточной стоимостью

В рамках того же форума подвели итоги ежегодной премии «Residual value» от агентства «АВТОСТАТ». Она определяет, какие модели лучше всего сохраняют цену на вторичном рынке. Абсолютным чемпионом 2025 года стал универсал LADA Largus в сегменте B: через три года его остаточная стоимость составила невероятные 111%. Среди компактных внедорожников (SUV B) лидирует LADA Niva Travel с результатом 92,8%.

В других категориях лучшими по сохранности стоимости признаны: Changan CS55 Plus в сегменте SUV C (81,6%), УАЗ «Патриот» в сегменте SUV D (83,5%), GAC GS8 в сегменте SUV E (85,6%). Среди пикапов первенствовал JAC T6 (79,2%). Отдельно отметили гибриды и электромобили с лучшей стоимостью после двух лет эксплуатации: это кроссоверы Lixiang L7, Hongqi E-HS9 и Evolute i-JOY.