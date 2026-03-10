#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели
10 марта
На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели
«Автостат» назвал десять самых распространенных...
Разворот на перекрестке: преимущество, о котором мало кто знает
10 марта
Разворот на перекрестке: преимущество, о котором мало кто знает
Очень частая ситуация, в которой желание...
Nissan Qashqai
10 марта
Хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ
Импортеры начали предлагать россиянам новые...

На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели

«Автостат» назвал десять самых распространенных автомобилей в России

Агентство «Автостат» выяснило, что почти каждый пятый зарегистрированный в России легковой автомобиль относится к одной из десяти конкретных моделей.

Рекомендуем
Этот надежный корейский седан С‑класса от 1,6 млн не уступит «японцам»

Эти данные стали известны из свежего отчета о парке транспортных средств по состоянию на первое января 2026 года. В списке лидеров оказались три отечественные машины и семь иномарок.

Безусловным лидером остается Lada 2107: на учете по всей стране стоит 1,19 миллиона таких седанов. Следом идет Kia Rio, чей парк превысил миллион и составляет 1,04 миллиона машин. Почти догнал его внедорожник Lada 4×4 Нива – их зарегистрировано 0,99 миллиона.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Четвертое и пятое места занимают Hyundai Solaris(0,93 млн) и Renault Logan (0,78 млн).

Вторая половина рейтинга выглядит так: Toyota Corolla и Ford Focus поделили шестую строчку, имея по 0,74 миллиона экземпляров каждый. Далее следуют хэтчбек Lada 2114 Самара-2 (0,69 млн), Volkswagen Polo (0,64 млн) и внедорожник Chevrolet Niva (0,63 млн). Вместе эти десять моделей формируют почти пятую часть всего российского автопарка.

Ford Focus
Lada Niva
Volkswagen Polo
ВАЗ-2107
Hyundai Solaris
Chevrolet Niva
Kia Rio
Lada 2114 Самара-2
Renault Logan
Toyota Corolla

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.

Источник:  «Автостат»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
10.03.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0