На каких машинах ездят россияне: самые популярные модели

«Автостат» назвал десять самых распространенных автомобилей в России

Агентство «Автостат» выяснило, что почти каждый пятый зарегистрированный в России легковой автомобиль относится к одной из десяти конкретных моделей.

Эти данные стали известны из свежего отчета о парке транспортных средств по состоянию на первое января 2026 года. В списке лидеров оказались три отечественные машины и семь иномарок.

Безусловным лидером остается Lada 2107: на учете по всей стране стоит 1,19 миллиона таких седанов. Следом идет Kia Rio, чей парк превысил миллион и составляет 1,04 миллиона машин. Почти догнал его внедорожник Lada 4×4 Нива – их зарегистрировано 0,99 миллиона.

Четвертое и пятое места занимают Hyundai Solaris(0,93 млн) и Renault Logan (0,78 млн).

Вторая половина рейтинга выглядит так: Toyota Corolla и Ford Focus поделили шестую строчку, имея по 0,74 миллиона экземпляров каждый. Далее следуют хэтчбек Lada 2114 Самара-2 (0,69 млн), Volkswagen Polo (0,64 млн) и внедорожник Chevrolet Niva (0,63 млн). Вместе эти десять моделей формируют почти пятую часть всего российского автопарка.

