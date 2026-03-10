Российский авторынок оживает? Вот что говорят цифры

Целиков: В начале марта авторынок вырос во всех сегментах

За первую неделю марта россияне поставили на учет 22,8 тысячи новых легковых автомобилей, что на 8,5% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он отметил, что весенний рост наблюдался у марок Lada, Haval, Belgee и даже Changan. Назревает негласная конкуренция среди так называемых альтернативных марок: на прошлой неделе Toyota и Mazda поменялись позициями и теперь располагаются в топ-10 на 7-й и 8-й строчках соответственно.

Легкий коммерческий транспорт (LCV) тоже «ожил», причем сразу на 30% относительно последней недели февраля – до 1343 единиц. Тренд задают отечественные марки ГАЗ, Lada и УАЗ. Однако если сравнить цифры с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), то все не так радужно: в начале марта 2025-го продажи LCV были на 21% выше...

Пережив в 2025-м реальный коллапс, грузовой сегмент, похоже, тоже возвращается на позиции. С конца февраля по начало марта продажи тут выросли сразу на 51% и со 2 по 8 марта составили 1335 единиц техники. Эксперт связывает оживление с вероятными разовыми крупными поставками у КАМАЗа, Валдая и Dongfeng. При этом у прежних китайских лидеров Sitrak и Shacman падение продаж продолжается.

Тем не менее, в целом средне- (MCV) и крупнотоннажники (HCV) впервые за долгое время показали положительную динамику по отношению к АППГ – 8% и 9% соответственно.