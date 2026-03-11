Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России

Hyundai закрепил права на бренд Kona в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России товарный знак для своего компактного кроссовера Kona. Соответствующие данные содержатся в электронной базе Роспатента.

Согласно опубликованным документам, заявка на регистрацию была подана компанией еще в июле 2024 года, однако положительное решение ведомство вынесло только в марте 2026-го. Теперь у Hyundai есть исключительное право на производство и продажу автомобилей под этим брендом на территории Российской Федерации.

Действия по защите интеллектуальной собственности происходят на фоне сложной производственной ситуации. Напомним, в конце 2023 года Hyundai Motor приняла решение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге.

Покупателем выступило российское ООО «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР»). Сделка была завершена в начале 2024 года, однако южнокорейский концерн предусмотрел для себя возможность обратного выкупа предприятия в течение двух лет.

