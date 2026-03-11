#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
11 марта
Названы самые популярные подержанные машины прошедшей зимы
«Авито Авто» привел топ-10 популярных машин с...
Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим
11 марта
Nissan Note с пробегом: какой автомобиль можно найти за миллион с небольшим
Эксперт Виноградов: Практичный Nissan Note до...
Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины
11 марта
Маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины
Законопроект о тратах маткапитала на покупку...

Hyundai зарегистрировал новый товарный знак в России

Hyundai закрепил права на бренд Kona в России

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России товарный знак для своего компактного кроссовера Kona. Соответствующие данные содержатся в электронной базе Роспатента.

Рекомендуем
Надежно и престижно — 5 проверенных японских моделей по цене Lada Granta

Согласно опубликованным документам, заявка на регистрацию была подана компанией еще в июле 2024 года, однако положительное решение ведомство вынесло только в марте 2026-го. Теперь у Hyundai есть исключительное право на производство и продажу автомобилей под этим брендом на территории Российской Федерации.

Действия по защите интеллектуальной собственности происходят на фоне сложной производственной ситуации. Напомним, в конце 2023 года Hyundai Motor приняла решение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Покупателем выступило российское ООО «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР»). Сделка была завершена в начале 2024 года, однако южнокорейский концерн предусмотрел для себя возможность обратного выкупа предприятия в течение двух лет.

Ранее «За рулем» сообщал, когда менять шины весной 2026 года.

Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:rawpixel.com
Количество просмотров 16
11.03.2026 
Фото:rawpixel.com
Поделиться:
Оцените материал:
0