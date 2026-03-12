#
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
12 марта
Как ближневосточный конфликт отразится на российском авторынке?

Эксперт Белоусов: Ввозимые в РФ авто могут подешеветь на фоне иранского конфликта

Андрей Белоусов, автоэксперт, к. э. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, рассказал, как боевые действия, которые ведут США и Израиль против Ирана, повлияют на российский рынок автомобилей.

Комментарий эксперта

Андрей Белоусов , автоэксперт, к. э. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

– Конфликт на Ближнем Востоке прямо или косвенно затрагивает значительное число сфер российской экономики. Не стал здесь исключением и автомобильный рынок.

При этом важно отметить, что влияние ближневосточных событий на российский рынок продажи автомобилей будет скорее косвенное. С одной стороны, нельзя не сказать о том, что из ОАЭ шли активные поставки автомобилей различных мировых брендов на наш рынок, и этот канал сейчас как минимум под большим вопросом. Однако переоценивать его не стоит, все-таки значительная часть импорта новых и поддержанных автомобилей идет в нашу страну так или иначе из Китая. Упадут поставки из ОАЭ – автопосредники и покупатели оперативно переориентируются на тот же Китай или Южную Корею.

Вместе с тем, по мнению специалиста, ближневосточный конфликт может заметно повысить мировые цены на энергоресурсы, что способно оказать определенную поддержку рублю. А укрепление национальной российской валюты позволит хотя бы немного снизить цены на импортируемые в страну автомобили. Это может придать импульс для увеличения спроса на ввозимые в Россию автомобили.

В целом, серьезного влияния конфликт на Ближнем Востоке на российский авторынок, как представляется, не окажет, полагает Белоусов. Намного большее влияние на него оказывает усиление фискальной нагрузки на импортируемые автомобили. Речь здесь идет в первую очередь о значительном росте утилизационного сбора на автомобили мощностью более 160 л. с., который уже произошел в конце прошлого года.

В этой связи основу российского рынка ввозимых в страну поддержанных автомобилей на ближайшую перспективу будут составлять продажи собранных в Китае автомобилей японских и европейских брендов (в первую очередь Мазда, Тойота, Фольцваген, Шкода и Ауди) возрастом от трех до пяти лет и мощностью до 160 л. с., подытожил эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 41
12.03.2026 
