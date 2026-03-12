#
Стоимость двух кроссоверов Tenet изменилась: называем цены
12 марта
В России марка Tenet подняла цены на кроссоверы...
Интерьер Honda XR-V
12 марта
На рынке РФ появился новый надежный кроссовер Honda: он дешевле Tenet и Geely
В РФ стартовали продажи нового кроссовера Honda...
Интерьер Geely Okavango
12 марта
В Geely ответили на сообщения о прекращении продаж своего кроссовера в России
Компания Geely опровергла сообщения о...

В РФ стартовали продажи нового кроссовера Honda XR-V по цене от 1,9 млн рублей

На российском рынке появился новый компактный кроссовер Honda XR-V , который выпускается на совместном предприятии Dongfeng-Honda в Китае и известен своей надежностью. Автомобиль доступен преимущественно под заказ, а его минимальная стоимость составляет 1 917 000 рублей.

Honda XR-V
Honda XR-V

Это предложение выглядит привлекательно на фоне цен на официально представленные в РФ китайские кроссоверы. Например, Tenet T4 калужской сборки стоит от 2 039 000 рублей, Changan CS35 Plus (2024 г.) – от 2 649 900 рублей, а Geely Cityray – от 2 849 990 рублей.

Самое доступное предложение (версия Love Edition) нашлось у компании из Владивостока – 1 917 000 рублей. В этой комплектации автомобиль оснащен тканевым салоном, кондиционером, сенсорной мультимедиа, электронным стояночным тормозом с AutoHold и четырьмя USB-портами.

Более богатая версия с кожаным салоном и камерами кругового обзора у другого владивостокского продавца оценивается в 2 070 000 рублей. В других городах цены на заказ варьируются: Пермь: от 2 100 000 руб.; Санкт-Петербург и Иркутск: от 2 200 000 руб.; Екатеринбург: от 2 320 000 руб.; Красноярск: от 2 400 000 руб.; Новосибирск: от 2 550 000 руб.; Тюмень: от 2 625 000 руб.; Самара и Оренбург: от 2 748 000 руб.

Интерьер Honda XR-V
Интерьер Honda XR-V

Есть варианты и в наличии, уже растаможенные. В Москве такой XR-V стоит 2 947 077 рублей, в Оренбурге и Ярославле – 3,3 млн, а в Воронеже – 3,38 млн рублей. Это топ-комплектации с климат-контролем, адаптивным круизом, панорамной крышей, светодиодной оптикой, обогревом сидений и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Под капотом у Honda XR-V (который является аналогом модели Vezel ) безальтернативный 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 124 л. с., работающий в паре с вариатором. Привод только передний.

Ранее сообщалось, что этот кроссовер вошел в тройку самых качественных и надежных автомобилей китайской сборки по версии Китайской Сети качества автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал , что маткапитал могут разрешить тратить на покупку машины.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Honda
Количество просмотров 21
12.03.2026 
Фото:Honda
0