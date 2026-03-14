Интерьер Toyota Rush
14 марта
В России появилась надежная и экономичная семейная Toyota с приятной ценой
Новые компактвэны Toyota Rush ввозят в Россию из ОАЭ с ценами от 2,75 млн рублей

В Россию через параллельный импорт начали завозить семиместный компактвэн Toyota Rush. Пока таких машин в продаже всего несколько штук, и большинство из них уже находятся в наличии у дилеров. Самый доступный вариант оценили в 2 750 000 рублей.

Если сравнивать с официальными предложениями, эта цена выглядит привлекательно. К примеру, семиместный Chery Tiggo 8 Pro Max начинается от 3,3 млн, а Geely Okavango и вовсе стоит почти 3,9 млн. Даже Tenet T8, который собирают в Калуге, просят минимум 3 610 000 рублей. На фоне этих цифр Rush кажется более бюджетным решением для большой семьи.

За 2,75 млн машину под заказ предлагает компания из Сыктывкара. Хотя точная комплектация не указана, судя по фото в объявлениях, все экземпляры оснащены одинаково. В список оборудования входят климат-контроль, кнопка запуска двигателя, мультимедийная система с сенсорным экраном, а также потолочные воздуховоды для заднего ряда. Салон отделан тканью, руль – пластиковый.

Есть и другие предложения. Из Владивостока готовы привезти Rush за 3,13 и 3,15 млн рублей. А два автомобиля уже ждут покупателей в наличии: один в Магнитогорске за 2,9 млн, другой в Москве за 2,95 млн. Интересно, что магнитогорский продавец не против обмена на недвижимость, а московский экземпляр дополнительно получил подогрев передних сидений.

С технической точки зрения все автомобили идентичны. Под капотом работает скромный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 105 лошадиных сил. Он сочетается с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач, причём привод здесь исключительно задний. Такой мотор, правда, довольно экономичен – по паспорту он тратит около 5,5-6 литров топлива на сотню. Зато дорожный просвет в 220 миллиметров позволяет машине уверенно чувствовать себя на разбитых дорогах и даже за городом.

Лежнин Роман
Фото:Toyota
14.03.2026 
