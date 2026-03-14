Renault показала в деталях свой новый небольшой, но брутальный внедорожник

Renault представил официальные изображения компактного внедорожника Bridger

Первые изображения будущего компактного внедорожника Bridger обнародовал концерн Renault. По задумке, эта модель станет прямым соперником культовому Suzuki Jimny.

Дизайн у машины нарочито угловатый, «квадратный», отсылающий к классическим вездеходам – некоторые даже находят в нём сходство с концептом Lada Azimut. Характерную деталь – запасное колесо на пятой двери – тоже не стали скрывать.

При длине кузова меньше четырёх метров внутри обещают удивительно много места. Производитель заявляет, что пассажирам второго ряда будет обеспечен запас для коленей около 200 миллиметров. Багажник же, по расчётам, вместит до 400 литров, что даже превосходит показатели хетчбэка Volkswagen Golf.

За основу новинки взята модульная платформа RGMP Small от Renault Group. Её ключевое преимущество – гибкость в выборе силовых агрегатов. Поэтому серийный Bridger, как ожидается, сможет предложить покупателям полный спектр: от традиционных бензиновых моторов, в том числе с турбонаддувом, до гибридных и полностью электрических версий. Конкретный набор опций будет зависеть от требований каждого рынка.

Правда, европейцам эта модель вряд ли достанется. Основной площадкой для производства, которое стартует только в 2027 году, станет Индия – там же находится и ответственное за разработку подразделение Renault. Именно индийский рынок будет главным для Bridger, а следом за ним внедорожник планируют продвигать в странах Африки и Ближнего Востока.