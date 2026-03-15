Новый надежный внедорожник Toyota появился в продаже в РФ: комплектации и цены

Продажи внедорожников Toyota 4Runner стартовали в РФ с ценами от 9,3 млн рублей

Toyota 4Runner, хоть и не достигший славы Land Cruiser, регулярно фигурирует в американских рейтингах надёжности. Сейчас эти внедорожники из параллельного импорта из США, Канады и Грузии можно найти на российских площадках, причём начальная цена кусается – от 9 290 000 рублей. Кстати, за эти деньги в Самаре готовы под заказ привезти новую машину в топовой комплектации TRD Off-Road Premium.

Что в неё входит? Практически всё для комфорта и бездорожья: обогрев и вентиляция передних кресел, обогрев руля, огромный 14-дюймовый экран медиасистемы с Apple CarPlay и Android Auto, аудио JBL на 14 динамиков, датчики для бесконтактного открытия багажной двери, камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль с целым набором электронных ассистентов. Для сравнения, китайский рамный Tank 700 в базе 2025 года стоит ещё больше – почти 10 миллионов, а его гибридные версии и вовсе переваливают за 11 и 13 миллионов рублей.

В Тюмени за 10,3 млн рублей предлагают 4Runner в версии Limited. Это тоже максимальная комплектация: люк, электрорегулировка сидений с памятью, цифровая «приборка» на 12,3 дюйма, тот же 14-дюймовый экран и аудиосистема JBL. Плюс адаптивная подвеска X-REAS и комплекс безопасности Toyota Safety Sense 3.0.

За 11,5 млн рублей аналогичный автомобиль из наличия продают в Омске и Кирове. А в Екатеринбурге всего на 100 тысяч дороже выставлена особая версия Trailhunter, заточенная под экспедиции. Её отличают экспедиционные амортизаторы Old Man Emu, 33-дюймовые шины Toyo на бронзовых 18-дюймовых дисках, силовые пороги, усиленный бампер, шноркель, багажник на крыше и дополнительный светодиодный свет.

Под капотом у Trailhunter – гибридная установка i-Force Max: бензиновый 2,4-литровый мотор в паре с электродвигателем выдает 326 л.с., а коробка передач – восьмиступенчатый автомат. В Москве же за 12 990 000 рублей продают 4Runner в исполнении TRD Pro. Цена объясняется эксклюзивным оснащением: 18-дюймовые диски с внедорожной резиной, силовая защита картера и порогов, адаптивные LED-фары, крепление для фаркопа, световая планка LightBar и настраиваемые амортизаторы FOX с выносными резервуарами.

Салон отделан кожей SofTex, есть панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система и мультируль с обогревом. Все остальные версии, кроме Trailhunter, оснащены 2,4-литровым турбомотором i-Force на 278 лошадиных сил и 512 Нм крутящего момента. С ним работает восьмиступенчатый автомат, а полный привод дополнен раздаточной коробкой и функцией принудительной блокировки дифференциала.