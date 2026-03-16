Опасная «шишка»: почему нельзя откладывать ремонт колеса с грыжей

Михаил Лазарев: пренебрежение проверкой давления в шинах ведет к их перегреву

Многие водители ошибочно полагают, что с небольшой деформацией покрышки можно проехать еще тысячу километров.

Но любая грыжа на колесе – это не просто косметический дефект, а сигнал SOS от вашего авто, напомнили эксперты издания Pravda.Ru. Представьте, что внутренний силовой каркас шины лопнул, и теперь под давлением воздуха резина выпирает наружу, становясь беззащитной перед любой дорожной ямой.

По словам инженера-автомеханика Михаила Лазарева, главная причина таких повреждений – ударная нагрузка при наезде на препятствия, усугубленная неправильным давлением в колесах. Перекачанная шина тверда как камень, а недокачанная – чрезмерно мнется и перегревается.

Визуальный осмотр здесь важнее любых датчиков: если вовремя не заметить деформацию, на высокой скорости покрышка может разрушиться без предупреждения, создав аварийную ситуацию.

Рекомендуем Внедорожник от Geely претендует на место Дефендера

Автослесарь Денис Хромов предупреждает, что хотя шины и ремонтируют, даже качественная вулканизация не вернет колесу былую прочность – «прооперированную» шину лучше оставить для спокойной езды по дворам или отправить на «запаску», чтобы не рисковать на трассе.

Ведь на кону не только стоимость нового комплекта резины, но и безопасность всех, кто в машине.