Какие машины подорожали, а какие подешевели в начале марта
Опасная «шишка»: почему нельзя откладывать ремонт колеса с грыжей

Михаил Лазарев: пренебрежение проверкой давления в шинах ведет к их перегреву

Многие водители ошибочно полагают, что с небольшой деформацией покрышки можно проехать еще тысячу километров.

Но любая грыжа на колесе – это не просто косметический дефект, а сигнал SOS от вашего авто, напомнили эксперты издания Pravda.Ru. Представьте, что внутренний силовой каркас шины лопнул, и теперь под давлением воздуха резина выпирает наружу, становясь беззащитной перед любой дорожной ямой.

По словам инженера-автомеханика Михаила Лазарева, главная причина таких повреждений – ударная нагрузка при наезде на препятствия, усугубленная неправильным давлением в колесах. Перекачанная шина тверда как камень, а недокачанная – чрезмерно мнется и перегревается.

Визуальный осмотр здесь важнее любых датчиков: если вовремя не заметить деформацию, на высокой скорости покрышка может разрушиться без предупреждения, создав аварийную ситуацию.

Автослесарь Денис Хромов предупреждает, что хотя шины и ремонтируют, даже качественная вулканизация не вернет колесу былую прочность – «прооперированную» шину лучше оставить для спокойной езды по дворам или отправить на «запаску», чтобы не рисковать на трассе.

Ведь на кону не только стоимость нового комплекта резины, но и безопасность всех, кто в машине.

Алексеева Елена
Фото:freepik / prostooleh
Количество просмотров 16
16.03.2026 
