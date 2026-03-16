Надежный, комфортный и недорогой немецкий премиум — а что не так?

«За рулем» рассказал об особенностях седана Mercedes-Benz C-класса с пробегом

Взять компактный премиум-седан с пробегом вместо нового, но до чрезвычайности банального «китайца»?

Кузов не ржавеет, живучая ходовая — надежные и престижные седаны от 1,5 млн рублей

Целесообразность такого шага рассматривает в новой статье «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев. Какие подводные камни ждут того, кто осмелится на покупку машины, которая была довольно престижной, но «вчера» – 8-10 лет назад. Один из наиболее интересных кандидатов тут – Mercedes-Benz C-класса IV поколения (W205), в 2018 году пережившего рестайлинг. Базовая версия – с задним приводом, а полноприводных машин на вторичке – около четверти.

Mercedes-Benz C-класса IV поколения (W205)
Цены стартуют от 1,7 млн рублей и достигают 4 млн за машины в наилучшем состоянии. Средний пробег – всего 102 тысячи км. Вроде бы, можно подобрать отличную «булочку»?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Комфортная и надежная машина с очень выносливой подвеской. Кузов отлично противостоит коррозии. Картину портят только моторы. Несмотря на обширную линейку, атмосферника нет и здесь. Две трети предложений – с младшим турбомотором 1.6 (150 или 156 л.с.). Жить с ним можно, но нервно: низок ресурс цепи ГРМ, термостата, помпы, фазорегуляторов, плюс течи.

Схожий характер и у 2-литрового агрегата (184 л.с.) той же серии М274. На смену им при рестайлинге пришел 1.5 (184 л. с.) серии M264, набор болячек у него иной: форсунки, нагар, повреждения поршней из-за некачественного топлива. На этом фоне выигрышно выглядит дизель 2.1, способный на 300 тысяч км без особых вмешательств. Но машины с дизелем существенно дороже, и их прискорбно мало на рынке.

К трансмиссиям претензий нет: только гидроавтоматы 725.0 и 722.9, выдерживающие 350 тысяч км при нормальном к ним отношении. Вердикт: нет убедительного бензинового мотора.

Иннокентий Кишкурно
16.03.2026 
Отзывы о Mercedes-Benz C-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz C-класса  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Комфорт передних пассажиров Управляемость Безопасность
Недостатки:
Дискомфорт задних пассажиров Проблемные ДВС М271, по новому М261 статистики пока не накоплено.
Комментарий:
Тест драйв седана Mercedes-Benz C-Класс седан (C 200 4MATIC) с бензиновым двигателем 1.5, 184 л.с. (ДВС — M264 E15 DE AL турбо — чугунные гильзы есть!), 2019 года выпуска был осуществлен у дилера Авилон. 1. Вместительность. Мой рост 174 см., полнота — средняя. При моих габаритах сел на месте водителя комфортно, не стесненно, кресло поднял максимально вверх и отодвинул до упора назад. Сам за собой я размещаюсь с небольшим напрягом, а именно, место сзади точь в точь как на моем предыдущем автомобиле — Opel Antara 2012 года (рестайлинг), при этом, в моем текущем автомобиле — Kia Sportage QL места больше. 2. Эргономика. Спереди оба кресла регулируются во всех возможных диапазонах, под ноги выдвигаются дополнительные подушки, подголовник можно сильно подвинуть вперед так, что голова не будет болтаться в воздухе. Очень комфортно. До всех кнопок управления дотягиваюсь свободно и без наклона туловища вперед. Сзади, сам за собой еле влез. Фактически, влез только за счет того, что поднял водительское кресло максимально вверх, чтобы сзади за собой можно было просунуть ноги вперед под кресло. За пассажирским передним креслом, опять же, настроенным под себя, сзади сел значительно лучше. К сожалению, задние диваны имеют короткие свесы и ноги висят в воздухе. Явно места на галерах не для людей с комплекцией больше 174 см. 3. Комфорт. Комфортно будут чувствовать себя только водитель и передний пассажир. Сзади более-менее комфортно будет пассажиру, сидящему за передним пассажиром, а вот чтобы усесться и расслабиться за водителем, нужно быть ростом 165 см., не больше. У дверей нет защиты порогов от грязи, но когда высовываешь ногу с места заднего пассажира, чтобы выйти, то штанину не испачкаешь, не то, что в BMW X5 (F15), где сразу задеваешь ногой заднее крыло. Впрочем, и на Kia Sportage QL та же проблема, что и у BMW. Сзади при выходе из салона можно удариться головой о покатую опору кузова. Наклон спинок задних диванов нельзя изменить, в то время как в моем Kia Sportage QL с этим проблем нет. Подлокотник и сзади и спереди большой, удобный, есть места для стаканов. В машине тихо, не слышно ни шумов из-под колесных арок, ни окружающих шумов — все приглушенно. Только мотор немного напоминает о свеом существовании при ускорении. Например, и в BMW X5 (F15), и в Kia Sportage QL слышен весь шум из-под колесных арок, в Sportage, конечно, шумнее, чем в BMW. К сожалению, нельзя полностью отключить одну зону климат контроля, только если перекрыть воздушные заслонки такой зоны. При этом, в Kia Sportage QL можно полностью отключить одну зону климатической установки. 4. Ездовые характеристики. Есть три режима езды — комфорт, спорт и эко. Подвеска (в машине нет пневмы) сама зажимается, или наоборот, становится вальяжней в зависимости от выбранного режима. В Audi A4, также без пневмы, например, можно вручную выбирать режим подвески и даже самому ее настраивать. На мой взгляд, Audi подошли более продуманно к теме с подвеской. Разница работы подвески между режимами спорт и комфорт почти неощутима, машина не заваливается в крутые повороты ни при каком режиме. К сожалению, при любом выбранном режиме будете чувствовать ямы, т.к. подвеска не самая породистая и автомобиль повторяет неровности дороги. Дорожный просвет под обвесом примерно 16-17 см (на фото виртуальная линейка Iphone немного подвирает, т.к. «бъется» о тени от машины). 5. Электронные ассистенты. Камера у C 200 при движении вперед скрыта, и только при включении задней передачи она выдвигается — это отличное решение защищает ее от грязи. Камера четко передает картинку сзади, но мне кажется, все же, лучше ориентироваться по зеркалам. В автомобиле только один режим работы одного касания поворотника, который подаёт только три мигания при активации, в то время как, в Kia Sportage QL у режима включения поворотника в одно касание два режима: три подмигивания и пять. — на выбор. Можно выводить скорость на цифровой дисплей, как и у Kia Sportage QL. На тест-драйве машина не смогла самостоятельно запарковаться, компьютер стал предлагать переместить автомобиль и попробовать еще раз. Продавец сказал, что такое не исключение, и часто автомобиль предлагает поменять свое местоположение для автоматической парковки. По мне, так удобней самому парковаться :) В багажнике в комплектации Premium (для 4Matic седана C 200 — комплектация считается начальной) по умолчанию нет кнопки автоматического закрытия/открытия, нет сенсора для дистанционного открытия багажника, скажем, ногой. 6. Выводы. В целом, машина нормальная, но за 2.850.000р. Ну, не знаю, 2 млн. еще можно дать, а больше, мне кажется слишком много "но" для такой суммы и для премиума.
