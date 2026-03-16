В России прошло повышение цен на автомобили: какие модели подорожали

Эксперт Мосеев рассказал, какие автобренды подняли цены в РФ с 10 по 13 марта

В середине марта сразу несколько автопроизводителей и дистрибьюторов скорректировали стоимость и размер специальных предложений на свои модели. Об этом сообщает автоэксперт Олег Мосеев, ссылаясь на данные аналитического агентства CARgument.

Tenet повысил цены на комплектации модели T4 2026 года выпуска. Стоимость версий CVT Line (с вариатором) и MT Line (с механической коробкой передач) выросла на 20 000 рублей.

Voyah изменил размер скидок на электромобиль Free Sport Edition. Для автомобилей 2025 года выпуска дисконт увеличился на 300 000 рублей – с 1 140 000 до 1 440 000 рублей. Для версий 2026 года скидка выросла на 150 000 рублей и теперь составляет 1 140 000 рублей вместо прежних 990 000 рублей.

LiXiang (бренд представлен дистрибьютором Sinomach) обновил скидки на автомобили 2025 года. Для модели L6 размер скидки на все комплектации вырос значительно: прирост составил от 163 965 до 175 800 рублей. Таким образом, итоговая выгода теперь составляет от 573 465 до 615 300 рублей (прежде 409 500 – 439 500 рублей).

Для флагманского L9 в комплектации Ultra 2025 года скидка, наоборот, была снижена на 204 000 рублей – с 599 500 до 395 500 рублей.

Ambertruck поднял цены на некоторые версии коммерческих автомобилей 2024 года. Модель Work в комплектации Standard подорожала на 60 000 рублей. Новая цена – 2 250 000 рублей (было 2 190 000 рублей).

Версия Work New в той же комплектации Standard прибавила в цене 70 000 рублей и теперь стоит 2 550 000 рублей вместо прежних 2 480 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.