Как избежать очагов коррозии на машине после долгой зимы

В начале мойки авто после зимы водителям советуют использовать густую щелочную пену

Зима — самое непростое время для машины: снег, грязь и реагенты накапливаются в арках, на днище автомобиля и в мелких сколах краски. Со временем это может привести к ржавчине.

Весенний уход за автомобилем стоит начинать с тщательной мойки от скоплений снега, грязи и реагентов, которые могут спровоцировать ржавчину на кузове, сообщили в «Авито Авто».

Водителям советуют сначала использовать густую щелочную пену, растворяющую грязь, а затем проводить ручную мойку губкой или микрофиброй с автомобильным шампунем. Эксперты также рекомендуют просушить коврики и провести уборку салона для защиты обивки от влаги.

После мойки рекомендуется осмотреть кузов, и, при наличии свежих сколов краски, воспользоваться штрих‑корректором в цвет автомобиля. Если же появилась ржавчина, то лучше обратиться в сервис, где специалисты устранят очаг коррозии и восстановят лакокрасочное покрытие.