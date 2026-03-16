На рынке РФ появился надежный семейный корейский кроссовер: он дешевле Geely

В России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей

Несмотря на все сложности с параллельным импортом и растущий утильсбор, в России снова можно купить новый Hyundai Santa Fe пятого поколения.

Модель, которая так и не получила официального выхода на наш рынок, теперь доступна для заказа у частных компаний. Минимальная цена на кроссовер составляет 3 860 000 рублей.

Самые доступные варианты традиционно предлагают на Дальнем Востоке. Во Владивостоке компания готова привезти под заказ Santa Fe в комплектации Modern с 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем (194 л. с.) и классическим 8-ступенчатым автоматом.

Hyundai Santa Fe

В разных городах цены и комплектации заметно различаются:

Владивосток: 3 860 000 рублей (версия Modern, под заказ);

Владивосток: 4 000 000 рублей (топ-версия Calligraphy, 6 мест, гибрид, под заказ);

Новосибирск: 4 399 000 рублей (6-местный гибрид, под заказ);

Петропавловск-Камчатский: около 4 500 000 рублей (версия Travel, 194 л. с., под заказ);

Хабаровск: 4 800 000 рублей (версия с 2,0-литровым турбомотором на 247 л. с., под заказ);

Москва: от 5 150 000 рублей (с турбомотором, из наличия);

Омск: 5 000 000 рублей (гибридная версия на 235 л. с., под заказ из Кореи).

Базовая версия Modern за 3,86 млн рублей уже включает богатый набор опций: кожаный салон черного цвета; цифровую панель приборов и мультимедиа; камеру кругового обзора и проекционный дисплей; два люка и многозонный климат-контроль; электрорегулировки сидений первого и второго рядов; полный «зимний пакет» (подогрев лобового стекла, форсунок, руля и всех сидений).

Топ-версия Calligraphy за 4 млн рублей предлагает еще больше роскоши: отделка натуральной кожей Nappa, атмосферная подсветка, аудиосистема Bose, два 12,3-дюймовых экрана, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, двойная беспроводная зарядка и панорамная крыша.

Интерьер Hyundai Santa Fe

Главные китайские конкуренты Santa Fe заметно дороже:

Geely Monjaro – от 4 599 990 рублей;

Geely Okavango (7 мест) – от 3 908 990 рублей;

Jaecoo J8 – от 4 074 000 рублей (за версии 2024 года).

