На рынке РФ появился надежный семейный корейский кроссовер: он дешевле Geely

В России возобновили продажи кроссоверов Hyundai Santa Fe по цене от 3,86 млн рублей

Несмотря на все сложности с параллельным импортом и растущий утильсбор, в России снова можно купить новый Hyundai Santa Fe пятого поколения.

Модель, которая так и не получила официального выхода на наш рынок, теперь доступна для заказа у частных компаний. Минимальная цена на кроссовер составляет 3 860 000 рублей.

Самые доступные варианты традиционно предлагают на Дальнем Востоке. Во Владивостоке компания готова привезти под заказ Santa Fe в комплектации Modern с 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем (194 л. с.) и классическим 8-ступенчатым автоматом.

В разных городах цены и комплектации заметно различаются:

  • Владивосток: 3 860 000 рублей (версия Modern, под заказ);
  • Владивосток: 4 000 000 рублей (топ-версия Calligraphy, 6 мест, гибрид, под заказ);
  • Новосибирск: 4 399 000 рублей (6-местный гибрид, под заказ);
  • Петропавловск-Камчатский: около 4 500 000 рублей (версия Travel, 194 л. с., под заказ);
  • Хабаровск: 4 800 000 рублей (версия с 2,0-литровым турбомотором на 247 л. с., под заказ);
  • Москва: от 5 150 000 рублей (с турбомотором, из наличия);
  • Омск: 5 000 000 рублей (гибридная версия на 235 л. с., под заказ из Кореи).

Базовая версия Modern за 3,86 млн рублей уже включает богатый набор опций: кожаный салон черного цвета; цифровую панель приборов и мультимедиа; камеру кругового обзора и проекционный дисплей; два люка и многозонный климат-контроль; электрорегулировки сидений первого и второго рядов; полный «зимний пакет» (подогрев лобового стекла, форсунок, руля и всех сидений).

Топ-версия Calligraphy за 4 млн рублей предлагает еще больше роскоши: отделка натуральной кожей Nappa, атмосферная подсветка, аудиосистема Bose, два 12,3-дюймовых экрана, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, двойная беспроводная зарядка и панорамная крыша.

Главные китайские конкуренты Santa Fe заметно дороже:

  • Geely Monjaro – от 4 599 990 рублей;
  • Geely Okavango (7 мест) – от 3 908 990 рублей;
  • Jaecoo J8 – от 4 074 000 рублей (за версии 2024 года).

Ранее «За рулем» сообщал , что корейский бренд KGM в марте сделал доступнее все модели в России.

Источник:  Автоновости дня
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
16.03.2026 
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+28