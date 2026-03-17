Новое кросс-купе Infiniti: фото и дата премьеры

Компания Infiniti представит новый купе-кроссовер QX65 26 марта

26 марта японский бренд Infiniti официально представит новый внедорожник – кроссовер-купе QX65. Модель придет на смену легендарному FX и будет построена на базе более крупного QX60, но с двухрядной компоновкой салона. Концепт модели уже демонстрировался публике в 2025 году на автомобильной неделе в Монтерее.

Внешность QX65 отсылает к духу предшественника: производитель делает акцент на спортивном профиле фастбек, вдохновленном FX. От QX60 новинка отличается раздельной светотехникой, более массивной решеткой радиатора, иным воздухозаборником, покатой линией крыши, компактным кузовом и оригинальными задними фонарями с угловатыми стойками.

Интерьер во многом унифицирован с QX60: в салоне установлены два 12,3-дюймовых экрана, использована кожа, премиальная аудиосистема и стеганые сиденья. В компании описывают внутреннее пространство как созданное с учетом пожеланий клиентов и подчеркивают, что модель продолжает наследие Infiniti, бросая вызов традициям.

Технические характеристики нового Infiniti QX65 производитель не раскрывает. Однако, по информации СМИ, на старте продаж QX65 получит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 268 л. с. (крутящий момент 387 Н·м). Вероятно, он будет агрегатироваться с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач; полный привод предложат как опцию. Позже гамму пополнит 3,5-литровый V6 мощностью около 300 лошадиных сил.

