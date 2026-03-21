В России резко потеплело: переобуваться или подождать?
21 марта
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором

Новый Volkswagen Atlas представят в начале апреля на автосалоне в Нью-Йорке

Немецкий автогигант VW продолжает делать ставку на большие кроссоверы в США: второе поколение модели Atlas официально представят публике в начале апреля на автосалоне в Нью-Йорке.

Семиместный кроссовер, который местная публика полюбила за замену более дорогому Touareg, заметно прибавит в габаритах. Ожидается, что длина новинки вырастет почти на 10 см и приблизится к отметке 5,2 метра.

Инженеры построили Atlas на новейшей версии платформы MQB Evo (той самой, что лежит в основе актуального Tiguan), благодаря чему удалось не только растянуть кузов, но и полностью переработать интерьер.

Фотографии салона пока недоступны, однако VW обещает полностью его модернизировать.

Автомобиль лишится старых моторов, получив 2,0-литровый турбодвигатель мощностью около 270 л.с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Базовая модель будет с передним приводом, но полный привод с переменным распределением крутящего момента будет доступен в качестве опции.

Производство обновленного Atlas, как и прежде, наладят на собственном заводе Volkswagen в Теннесси, чтобы сохранить для рынка статус «своего».

Напомним, за пределами США, Канады и Чили автомобиль продается под названием Volkswagen Teramont. В модельном ряду он располагается выше Tiguan и ниже более компактного, но более дорогого Touareg.

VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором — фото 1612098
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором — фото 1612094
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором — фото 1612095
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором — фото 1612096
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором — фото 1612097
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором — фото 1612101
VW готовит новое поколение кроссовера Atlas с новым мотором — фото 1612100

Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
21.03.2026
21.03.2026 
Фото:Volkswagen
Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Teramont  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Красавец!
Недостатки:
Ломучесть Вага.
Комментарий:
Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословным,машина хороша для любителей побольше картофеля и багажа-изысканным людям,а не нашим попугаям,любящим покупать под копирку Двухсотого Крузака!!!
-2