От фургона до болотохода: для Лады создали отдельное специальное направление

АВТОВАЗ собрал коммерческий транспорт в новом подразделении «Лада Бизнес»

Тольяттинский автогигант запускает новую структуру «Лада Бизнес», которая станет «единым окном» для предпринимателей и компаний.

Теперь корпоративным клиентам не придется искать спецтехнику на стороне: завод собрал под одним брендом все, что нужно для дела – от классических фургонов до уникальных снегоболотоходов.

В состав «Лада Бизнес» войдут специальные модификации автомобилей от компании «ВИС-АВТО». Речь идет о бортовых платформах и фургонах, построенных на базе Lada Granta и Niva Legend, а также о пожарных и аварийно-спасательных машинах на основе моделей Lada. Отдельного внимания заслуживает уникальный снегоболотоход, платформой для которого послужила Lada Niva.

Помимо этого, предпринимателям станут доступны специализированные автомобили от «Промтех» – партнера, занимающегося прототипами и мелкосерийным производством нишевой техники. В ассортименте значатся рефрижераторы, вместительные фургоны (до 7 кубометров), машины для маломобильных граждан, передвижные лавки, транспорт для медиков: всего свыше пятидесяти вариантов исполнения на базе моделей Lada.

Особую роль в новой линейке отведут фургону Lada Largus, уже успевшему стать фактически безальтернативным вариантом для городской доставки. Компанию ему составят метановые версии Largus и Vesta, использование которых сокращает траты на топливо в два-три раза.

Для удобства клиентов в дилерских центрах создадут специальные зоны с брендом Lada Business, где можно будет получить готовое решение под ключ, а не просто купить машину.

Как отметил вице-президент АВТОВАЗа Дмитрий Костромин, такой подход позволит заводу быстрее реагировать на запросы рынка и предлагать малому и среднему бизнесу именно тот транспорт, который нужен здесь и сейчас.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте