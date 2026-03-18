Японское качество и надежный мотор – этот кей-кар идеален для города

Эксперт Виноградов рассказал, почему Honda N-Box стоит своих денег

Когда мы слышим про «японское качество», перед глазами обычно встают серьезные внедорожники или седаны бизнес-класса.

Но настоящая японская инженерная мысль скрыта там, где каждый миллиметр пространства на счету – в мире кей-каров.

И одна из самых ярких звезд этого класса – Honda N-Box, который сегодня на вторичном рынке можно приобрести по цене новой Лады Гранты.

За миллион рублей (а именно столько просят за экземпляры 2019-2020 годов) вы получаете не просто машину, а настоящий японский микровэн, который на родине считается эталоном городского комфорта.

Главный талант Honda N-Box – это магия трансформации пространства. При своих скромных габаритах автомобиль предлагает простор, который ставит в тупик владельцев более крупных европейских хэтчбеков. Квадратная форма кузова здесь работает на вас: высокая крыша позволяет сидеть с прямой спиной, а не «полулежа», как в обычных легковушках.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, «За рулем»:

– Несмотря на скромные габариты, внутри он довольно вместителен. Но лишь для четверых: ограничение по пассажировместимости – пожалуй, главный недостаток кей-каров.

Бензиновый турбомотор в 660 «кубиков» выдает 64 л.с.: больше не позволяет японский регламент класса. Коробка передач – вариатор.

Опыт владельцев рисует честный портрет этого автомобиля. Да, внутри он теплый и душевный, но зимой многие отмечают долгий прогрев мотора. Низкий клиренс и «парусность» высокого кузова говорят о том, что его стихия – город, а не заснеженные трассы. Для дальних зимних путешествий он подходит мало.

Подвеска здесь настроена на комфорт, но за мягкость приходится платить ресурсом задних амортизаторов. Еще одно слабое место – лобовое стекло: поймать скол или трещину от случайного камешка проще простого.

Несмотря на перечисленные нюансы, в отзывах сквозит главное: «Вообще ничего не ломалось от слова совсем».

И это, пожалуй, лучшая рекомендация. Honda N-Box – это машина, которая не пытается притворяться спорткаром или вездеходом. Она знает, что она – городская рабочая лошадка, и свою работу она делает на японскую пятерку.

