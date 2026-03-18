Цветные полосы на шинах — что они означают?

Авто Mail раскрыл смысл цветной маркировки на поверхности шин

Купили новые шины на летний сезон, а на них – цветные полоски и кружки? Коллеги из Авто Mail рассказали, что все это значит.

Мифов вокруг цветной маркировки масса, и они очень живучи. Вот лишь пара из них: полоски на протекторе указывают наиболее слабое место, где шина изнашивается быстрее всего, а точки или треугольники на боковине означают бракованные шины, которые попали в продажу по «левым» каналам. Есть и обратная версия: нет никаких цветных меток – шина «проблемная» по качеству, брать ее не стоит... А на самом деле?

Цветные полоски на рабочей поверхности (протекторе) – технологическая маркировка (своего рода цветной штрих-код) для идентификации марки и модели шины на складе; к эксплуатационным свойствам отношения не имеет.

Красная точка или красный треугольник на боковине – наиболее тяжелый участок шины, который при шиномонтаже совмещают с наилегчайшим участком обода – он может быть обозначен буквой «L» (то есть «light», легкий) – такая компенсация помогает в балансировке;

Желтая точка или треугольник – напротив, самое легкое место шины, при установке на диск эту точку совмещают с вентилем (самое тяжелое место диска).

Таким образом, цветные метки на шинах, какими бы они ни были, облегчают работу сотрудникам шинных складов и сервисов шиномонтажа, и на свойствах шины никак не сказываются. Если меток нет, это тоже никоим образом не говорит о качествах продукта.