Названы десять самых практичных мотоциклов двойного назначения
Topspeed перечислил 10 лучших мотоциклов для...
Электромобили набирают популярность в России: названы лидеры продаж
«Автостат»: продажи новых электрокаров в России...
Они точно не подведут: названы лучшие кроссоверы и внедорожники 2026 года
Consumer Reports: рейтинг лучших SUV 2026 года...

Audi готовит новую доступную модель: какой она будет

Компания Audi опубликовала первое изображение нового электромобиля A2

Audi  продолжает электрификацию, воскрешая имя A2, которое носил авангардный, но коммерчески сложный компактвэн конца 90-х. Теперь же это полностью электрический кроссовер, первое изображение которого уже опубликовано.

Audi A2
Audi A2

От алюминия к стали

Оригинальный A2 славился своим дорогим алюминиевым кузовом – технологией, которая делала его легким, но очень дорогим в производстве.

Новый подход кардинально иной: ставка сделана на массовость и снижение цены. Использование стального кузова и унифицированной платформы MEB (от VW ID.3) позволит уложиться в бюджет менее €35 000.

Дизайн и позиционирование

Внешне новинка отдает дань уважения предку: покатая линия крыши и спойлер никуда не делись. Однако, судя по шпионским фотографиям, новый автомобиль будет значительно шире.

В салоне – стандарты новой Audi: минимализм и экраны. Модель призвана заменить на конвейере сразу две – A1 и Q2 – и стать самым доступным электромобилем марки.

Производство наладят в Германии, что подчеркивает важность модели для домашнего рынка. Это шаг Audi в сегмент, где уже активно работают Tesla и китайские стартапы.

Ранее «За рулем» сообщал , что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
18.03.2026 
