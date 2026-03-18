Audi готовит новую доступную модель: какой она будет

Компания Audi опубликовала первое изображение нового электромобиля A2

Audi продолжает электрификацию, воскрешая имя A2, которое носил авангардный, но коммерчески сложный компактвэн конца 90-х. Теперь же это полностью электрический кроссовер, первое изображение которого уже опубликовано.

Audi A2

От алюминия к стали

Оригинальный A2 славился своим дорогим алюминиевым кузовом – технологией, которая делала его легким, но очень дорогим в производстве.

Новый подход кардинально иной: ставка сделана на массовость и снижение цены. Использование стального кузова и унифицированной платформы MEB (от VW ID.3) позволит уложиться в бюджет менее €35 000.

Audi A2

Дизайн и позиционирование

Внешне новинка отдает дань уважения предку: покатая линия крыши и спойлер никуда не делись. Однако, судя по шпионским фотографиям, новый автомобиль будет значительно шире.

В салоне – стандарты новой Audi: минимализм и экраны. Модель призвана заменить на конвейере сразу две – A1 и Q2 – и стать самым доступным электромобилем марки.

Интерьер Audi A2

Производство наладят в Германии, что подчеркивает важность модели для домашнего рынка. Это шаг Audi в сегмент, где уже активно работают Tesla и китайские стартапы.

