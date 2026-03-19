Новый Subaru STI
19 марта
Новые патенты Subaru подогревают слухи о хэтчбеке STI
Subaru без шума запатентовала агрессивный...
Интерьер Volkswagen Jetta
19 марта
Популярная модель Volkswagen начала загораться на ходу
Компания Volkswagen отзовет седаны Jetta из-за...
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
19 марта
Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
РСА: средняя стоимость автозапчастей в России...

Рекордный запас хода и быстрая зарядка: представлен новый гибрид Geely Atlas

У гибридного Geely Atlas запас хода составляет 1525 км

Китайский автогигант готовит сюрприз для поклонников кроссоверов: 22 марта в Поднебесной стартует предзаказ на совершенно новый Geely Boyue REV.

Кроссовер GAC Aion V получит встроенный холодильник с функцией обогрева

Под этим именем скрывается модель, которая в России известна как Geely Atlas. Однако перед нами не просто рестайлинг, а кардинально иное исполнение знакомого кроссовера.

Новинка получила дерзкую внешность в стиле купе, благодаря чему визуально даже немного обошла по размерам модель Tugella.

Длина автомобиля составляет 4680 мм, а колесная база – 2778 мм. Внутри царит дух минимализма и технологий: водителя встречает огромный плавающий экран медиасистемы, площадка для беспроводной зарядки и премиальная акустика Flyme Sound. Добавляют роскоши удобные кресла с изящной декоративной прострочкой.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекордный запас хода и быстрая зарядка: представлен новый гибрид Geely Atlas

Haval рассматривает варианты расширения производства в России
 

Главная интрига скрыта под капотом. Geely оснастил новинку гибридной установкой на базе 1,5-литрового мотора, и цифры, которые озвучивает производитель, впечатляют.

Полного бака и заряда хватит на целых 1525 километров пути. При этом большую часть этого расстояния (375 км) автомобиль может преодолеть исключительно на электротяге. Электромотор, судя по всему, один, его мощность пока не озвучена.

Но и это не все козыри: при использовании быстрой зарядки восполнить запас энергии с 30 до 80% можно всего за 15 минут.

Если же батарея разряжена, расход бензина у кроссовера составляет скромные 4,95 литра на 100 км в смешанном цикле.

Кроме того, владельцам наверняка пригодится функция внешнего питания: новинка способна делиться энергией с другими приборами мощностью до 6 кВт.

Рекордный запас хода и быстрая зарядка: представлен новый гибрид Geely Atlas — фото 1612594
Рекордный запас хода и быстрая зарядка: представлен новый гибрид Geely Atlas — фото 1612592
Рекордный запас хода и быстрая зарядка: представлен новый гибрид Geely Atlas — фото 1612593
Рекордный запас хода и быстрая зарядка: представлен новый гибрид Geely Atlas — фото 1612596
Рекордный запас хода и быстрая зарядка: представлен новый гибрид Geely Atlas — фото 1612595

Источник:  Autohome
Алексеева Елена
Фото:Geely
19.03.2026 
Фото:Geely
