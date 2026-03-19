Водителей предупредили о росте средних цен на автозапчасти
РСА: средняя стоимость автозапчастей в России...

Российский авторынок в феврале вошел в топ-6 в Европе

Авторынок России занял шестое место в европейском первенстве

Эксперты агентства «Автостат», проанализировав данные компании GlobalData, зафиксировали изменение позиций России в европейском автомобильном рейтинге. Если по итогам января наша страна находилась на пятой строчке, то в феврале 2026 года она сместилась на шестую.

Безусловным лидером европейского рынка в феврале осталась Германия, где было реализовано 211 262 новых автомобиля, что на 3,8% выше показателя аналогичного месяца прошлого года. Второе место заняла Италия с результатом 157 334 проданных машин (+14,1%). Замкнула тройку лидеров Франция, чей рынок, напротив, сократился на 14,7% – до 120 764 экземпляров.

На четвертой позиции расположилась Испания (97 082 авто; +7,5%), а пятой стала Великобритания, где продажи достигли 90 100 единиц (+7,2%).

Показатель России в феврале, по данным АО «ППК», составил 80 027 новых легковых автомобилей. Это на 2,5% больше, чем в феврале 2025 года, но, как отмечает Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики «Автостат», данный результат стал минимальным за последние 11 месяцев – с апреля 2025 года.

Эксперт связывает это не только с сезонностью, но и с эффектом корректировки утилизационного сбора. Многие покупатели, стремясь сэкономить, приобрели машины до конца прошлого года, что временно опустошило рынок в начале 2026-го.

Ранее «За рулем» сообщал , что продажи новых электрокаров в России выросли на 23%.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
19.03.2026 
