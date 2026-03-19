Почему за полмесяца российский авторынок покинули 16 моделей?

Эксперт Гаврилов назвал три причины ухода 16 моделей авто с российского рынка

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов прокомментировал ситуацию с уходом с российского рынка более полутора десятков моделей к середине марта. По его словам, этот процесс закономерен и имеет несколько основных причин.

«У марок, которые не входят в топ-30 продаж в России, должен происходить пересмотр модельного ряда в сторону уменьшения. И по отдельным брендам это видно. Другие компании уходят с рынка, а им на смену приходят локализованные марки. Соответственно, здесь нет ничего удивительного, что их продукция покидает РФ», – сказал Денис Гаврилов.

Во-вторых, некоторые компании пересмотрели стратегию развития на российском рынке. Они решили сконцентрироваться на продвижении конкретных моделей в определенных сегментах и убирают из гаммы автомобили, которые считают менее перспективными.

В-третьих, отдельные модели проигрывают конкурентную борьбу. Как правило, это происходит из-за размытого позиционирования или несоответствия цены ожиданиям покупателей в своем классе, подытожил специалист.

