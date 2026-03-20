Лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО могут повысить до 2 млн рублей
Интерьер Evolute i-Joy
Цены популярного кроссовера российской сборки с оцинкованным кузовом изменились
Кроссовер Evolute i-Joy подорожал в России на...
Амберавто А5
Эти машины скоро станут основой парка такси в России
«Автотор»: электрокары локального производства...

Чем новые Патриот и Пикап отличаются от старых: ответ УАЗа

УАЗ назвал 5 обновлений, которые ждут внедорожники Патриот и Пикап в 2026 году

Ульяновский автозавод назвал пять ключевых изменений, которые получат внедорожники Патриот и Пикап в 2026 году.

Рекомендуем
Дефицита нет, цены снижаются: что происходит на рынке летних шин в 2026-м

Как рассказали в пресс-службе предприятия, главное техническое новшество – новый силовой агрегат. В третьем квартале года модели выйдут на рынок после рестайлинга, получив двухлитровый дизельный двигатель, 6-ступенчатую механическую коробку передач (в том числе для бензиновой версии) и электромеханическую раздаточную коробку.

Помимо трансмиссии, автомобили оснастят новыми рулевыми колесами, изготовленными в России из магниевого сплава, а также подушками безопасности. Обновление стартует с Патриота и Пикапа, после чего затронет коммерческую версию Профи.

УАЗ Патриот

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В компании подчеркнули, что все ключевые компоненты – двигатели, коробки передач и системы безопасности – производятся на предприятиях группы Sollers в Елабуге, Ульяновске и Заволжье.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:Егор Алеев/ТАСС
20.03.2026 
