Новая версия Нивы готова к старту продаж!

Нива Тайга получила российское Одобрение типа транспортного средства

Внедорожники Нива Тайга и Тайга Трофи получили Одобрение типа транспортного средства.

Документ официально дает разрешение на производство и продажи автомобилей на территории России. Напомним, что изначально обе модификации планировали вывести на рынок еще весной 2025 года, а заказы принимали с февраля того года. Линейка Тайга разработана нижегородской компанией «Промтех» и фактически являет собой глубокую переработку классической Нивы Legend на предмет повышения внедорожных свойств.

Полный список доработок «За рулем» публиковал ранее – в частности, он включает усиление лонжеронов и ходовой части, лифт подвески, установку редукторов с блокировкой дифференциала и другим передаточным отношением, а также рейлинги на крыше, оригинальный внедорожный обвес и новые бамперы.

Кроме того, машины оснащаются светодиодными фарами и кнопкой открывания багажника снаружи, а в салоне появились новая обивка сидений и оригинальный рычаг КП. А вот двигатель сохранен стандартным: 1.7, 83 л.с.

На сайте компании указана цена за базовую Ниву Тайга: 1 200 000 рублей, тогда как год назад заявленная цена начиналась от 1 545 000 рублей. Производитель сообщает, что при приобретении автомобиля действует выгода до 10% по льготному лизингу с поддержкой государства.