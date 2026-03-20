Новая версия Нивы готова к старту продаж!

Нива Тайга получила российское Одобрение типа транспортного средства

Внедорожники Нива Тайга и Тайга Трофи получили Одобрение типа транспортного средства.

АВТОВАЗ: классическая Нива получит масштабные обновления

Документ официально дает разрешение на производство и продажи автомобилей на территории России. Напомним, что изначально обе модификации планировали вывести на рынок еще весной 2025 года, а заказы принимали с февраля того года. Линейка Тайга разработана нижегородской компанией «Промтех» и фактически являет собой глубокую переработку классической Нивы Legend на предмет повышения внедорожных свойств.

Полный список доработок «За рулем» публиковал ранее – в частности, он включает усиление лонжеронов и ходовой части, лифт подвески, установку редукторов с блокировкой дифференциала и другим передаточным отношением, а также рейлинги на крыше, оригинальный внедорожный обвес и новые бамперы.

Кроме того, машины оснащаются светодиодными фарами и кнопкой открывания багажника снаружи, а в салоне появились новая обивка сидений и оригинальный рычаг КП. А вот двигатель сохранен стандартным: 1.7, 83 л.с.

На сайте компании указана цена за базовую Ниву Тайга: 1 200 000 рублей, тогда как год назад заявленная цена начиналась от 1 545 000 рублей. Производитель сообщает, что при приобретении автомобиля действует выгода до 10% по льготному лизингу с поддержкой государства.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
20.03.2026 
Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+97