Лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО могут повысить до 2 млн рублей

Глава ВСС сообщил о договоренности по росту в 4 раза лимита выплат по ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщил о достижении договоренности с Минфином, Центробанком и депутатами об увеличении лимита компенсационных выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей. Об этом 19 марта заявил президент ВСС Евгений Уфимцев.

По его словам, изменения могут быть приняты уже в 2026 году, и страховое сообщество намерено приложить максимум усилий для их реализации.

Компенсационные выплаты назначаются пострадавшим (пешеходам, пассажирам, вод ителям), если страховая компания виновника ДТП не может выполнить свои обязательства. Сейчас максимальная сумма составляет 500 тыс. рублей на одного пострадавшего.

В конце прошлого года Уфимцев отмечал, что около 7% российских автовладельцев сталкиваются с нехваткой действующих лимитов ОСАГО – 400 тыс. рублей за поврежденное имущество и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Тогда он выступил с инициативой поднять эти планки до 1 млн и 2 млн рублей соответственно.

