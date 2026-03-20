Интерьер Evolute i-Joy
20 марта
Цены популярного кроссовера российской сборки с оцинкованным кузовом изменились
Кроссовер Evolute i-Joy подорожал в России на...
Амберавто А5
20 марта
Эти машины скоро станут основой парка такси в России
«Автотор»: электрокары локального производства...

Лимит выплат по жизни и здоровью в ОСАГО могут повысить до 2 млн рублей

Глава ВСС сообщил о договоренности по росту в 4 раза лимита выплат по ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) сообщил о достижении договоренности с Минфином, Центробанком и депутатами об увеличении лимита компенсационных выплат по ОСАГО  за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей. Об этом 19 марта заявил президент ВСС Евгений Уфимцев.

Дефицита нет, цены снижаются: что происходит на рынке летних шин в 2026-м

По его словам, изменения могут быть приняты уже в 2026 году, и страховое сообщество намерено приложить максимум усилий для их реализации.

Компенсационные выплаты назначаются пострадавшим (пешеходам, пассажирам, вод ителям), если страховая компания виновника ДТП не может выполнить свои обязательства. Сейчас максимальная сумма составляет 500 тыс. рублей на одного пострадавшего.

В конце прошлого года Уфимцев отмечал, что около 7% российских автовладельцев сталкиваются с нехваткой действующих лимитов ОСАГО – 400 тыс. рублей за поврежденное имущество и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью. Тогда он выступил с инициативой поднять эти планки до 1 млн и 2 млн рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
20.03.2026 
