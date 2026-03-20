В России автозавод заработал после многолетнего простоя: что там будут выпускать

#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Не жалко поцарапать»: главные правила выбора первого автомобиля
Автозавод «АГР» в Шушарах подготовили к перезапуску: сварен первый кузов Jeland

На заводе холдинга «АГР» в поселке Шушары завершилась сварка первого кузова автомобиля под новой российской маркой Jeland . Это событие стало отправной точкой для создания производственной площадки, организованной в партнерстве с компанией Defetoo. Предприятие предварительно прошло полное техническое переоснащение.

Сварочный цех, по сути, был отстроен заново: усилены промышленные полы, смонтированы дополнительные металлоконструкции, установлено современное технологическое оборудование. Для контроля качества организована лаборатория с контрольно-измерительными машинами.

Производство оснащено автоматизированными системами. В работе используются роботизированная точечная и шовная сварка в среде инертного газа, автоматическое нанесение герметиков на кузовные элементы, системы машинного зрения, а также автоматические кондукторы, обеспечивающие точность геометрии.

Сварка кузова Jeland на заводе «АГР» в Шушарах
Технологический процесс выстроен поэтапно. Из поступающих деталей формируются крупные узлы, затем собирается кузов, после чего монтируются навесные элементы – двери, капот, крышка багажника. Завершающие операции готовят кузов к передаче в окрасочный цех.

Контроль качества ведется на всех стадиях: проверяется корректность установки компонентов, качество сварных соединений, соответствие узлов проектным параметрам. После окончания сборки геометрия кузова дополнительно проверяется на высокоточной контрольно-измерительной машине.

Мощности цеха позволяют выпускать кузова для четырех моделей. Каждая из них может иметь несколько модификаций. Всего линия способна производить до 12 различных вариантов кузовов.

Ранее «За рулем» сообщал , что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  пресс-служба «АГР»
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба «АГР»
Количество просмотров 25
20.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0