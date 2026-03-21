Незаменимый гаджет для любого мотоциклиста отдают за копейки на маркетплейсе
21 марта
Опубликован обзор гарнитуры Fodsports FX30C PRO...
Убийца виражей: на продажу выставили гоночный Suziki 1983 года
21 марта
Гоночный мотоцикл Suziki RGB500 MK8 Racer 1983...
BMW M3 Touring 24H
21 марта
Несуществующую машину из первоапрельской шутки воплотили в реальность
BMW выпустила гоночный универсал M3 Touring 24H...

В РФ появился надежный и безопасный семейный кроссовер Hyundai с приятной ценой

Новый Hyundai Santa Fe 5 поколения продаётся в России с ценой от 3,86 млн рублей

Несмотря на все сложности с параллельным импортом, в Россию всё же попадают новые Hyundai Santa Fe пятого поколения. Эти машины так и не успели выйти на наш рынок официально, но их можно заказать через классифайды, причём по ценам, которые способны удивить. По сути, они оказываются выгоднее многих актуальных китайских моделей схожего класса.

Рекомендуем
Лучшие летние шины 2026 для гольф-класса — выбор «За рулем»

Возьмём, к примеру, Geely Monjaro в свежей базовой версии – за него дилеры просят минимум 4,6 млн рублей. Семиместный Geely Okavango начинается от 3,9 млн, а Jaecoo J8 даже в прошлогодних комплектациях стоит от 4 млн. На этом фоне стартовая цена Santa Fe в 3,86 млн смотрится очень привлекательно. Самые выгодные предложения, кстати, традиционно ищут на Дальнем Востоке.

Владивостокская компания готова привезти под заказ кроссовер в исполнении Modern за 3,86 млн рублей. За эти деньги покупатель получит атмосферный 2,5-литровый двигатель на 194 л.с. с восьмиступенчатым автоматом. В базе уже есть кожаный салон, цифровая приборная панель с большим экраном, камера кругового обзора, два люка, проекционный дисплей и полный набор подогревов – от руля и сидений до форсунок стеклоомывателя.

За 4 млн рублей в том же Владивостоке предлагают топовую шестиместную версию Calligraphy, но уже с гибридной установкой. Её мощность составляет 180 л.с. Помимо продвинутых ассистентов водителя, здесь ждут кожа Наппа, атмосферная подсветка, аудиосистема Bose, два 12,3-дюймовых экрана, беспроводная Apple CarPlay и Android Auto, а также панорамная крыша. Такой же гибридный Santa Fe в Новосибирске обойдётся уже в 4,4 млн.

В других городах цены варьируются. В Петропавловске за 4,5 млн можно заказать 194-сильную версию в комплектации Travel. Хабаровск предлагает за 4,8 млн модель с 2,0-литровым турбомотором на 247 л.с. А в Москве аналогичный автомобиль из наличия будет стоить уже от 5,15 млн рублей. В Омске за 5 млн доступен для заказа гибрид с более мощной силовой установкой на 235 л.с., сочетающей 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор.

Рекомендуем
Что взять вместо RAV4 — рейтинг надежных кроссоверов от 1,5 млн

Новый Santa Fe пятого поколения в принципе можно заказать во многих крупных городах: от Находки и Самары до Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Если же хочется купить машину сразу, а не ждать поставки, то выбор есть в Ростове-на-Дону, Тюмени, Казани, Екатеринбурге, Красноярске и ещё в десятке городов по всей стране.

Кстати, эксперты портала TopSpeed недавно признали эту модель самым надёжным корейским автомобилем. По их оценке, Santa Fe получила 9 баллов из 10 за надёжность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества. Неплохой бонус к уже интересному ценнику.

Лежнин Роман
Фото:Hyundai
21.03.2026 
Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Santa Fe  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .
+28