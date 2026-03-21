В РФ появился надежный и безопасный семейный кроссовер Hyundai с приятной ценой
Несмотря на все сложности с параллельным импортом, в Россию всё же попадают новые Hyundai Santa Fe пятого поколения. Эти машины так и не успели выйти на наш рынок официально, но их можно заказать через классифайды, причём по ценам, которые способны удивить. По сути, они оказываются выгоднее многих актуальных китайских моделей схожего класса.
Возьмём, к примеру, Geely Monjaro в свежей базовой версии – за него дилеры просят минимум 4,6 млн рублей. Семиместный Geely Okavango начинается от 3,9 млн, а Jaecoo J8 даже в прошлогодних комплектациях стоит от 4 млн. На этом фоне стартовая цена Santa Fe в 3,86 млн смотрится очень привлекательно. Самые выгодные предложения, кстати, традиционно ищут на Дальнем Востоке.
Владивостокская компания готова привезти под заказ кроссовер в исполнении Modern за 3,86 млн рублей. За эти деньги покупатель получит атмосферный 2,5-литровый двигатель на 194 л.с. с восьмиступенчатым автоматом. В базе уже есть кожаный салон, цифровая приборная панель с большим экраном, камера кругового обзора, два люка, проекционный дисплей и полный набор подогревов – от руля и сидений до форсунок стеклоомывателя.
За 4 млн рублей в том же Владивостоке предлагают топовую шестиместную версию Calligraphy, но уже с гибридной установкой. Её мощность составляет 180 л.с. Помимо продвинутых ассистентов водителя, здесь ждут кожа Наппа, атмосферная подсветка, аудиосистема Bose, два 12,3-дюймовых экрана, беспроводная Apple CarPlay и Android Auto, а также панорамная крыша. Такой же гибридный Santa Fe в Новосибирске обойдётся уже в 4,4 млн.
В других городах цены варьируются. В Петропавловске за 4,5 млн можно заказать 194-сильную версию в комплектации Travel. Хабаровск предлагает за 4,8 млн модель с 2,0-литровым турбомотором на 247 л.с. А в Москве аналогичный автомобиль из наличия будет стоить уже от 5,15 млн рублей. В Омске за 5 млн доступен для заказа гибрид с более мощной силовой установкой на 235 л.с., сочетающей 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор.
Новый Santa Fe пятого поколения в принципе можно заказать во многих крупных городах: от Находки и Самары до Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Если же хочется купить машину сразу, а не ждать поставки, то выбор есть в Ростове-на-Дону, Тюмени, Казани, Екатеринбурге, Красноярске и ещё в десятке городов по всей стране.
Кстати, эксперты портала TopSpeed недавно признали эту модель самым надёжным корейским автомобилем. По их оценке, Santa Fe получила 9 баллов из 10 за надёжность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества. Неплохой бонус к уже интересному ценнику.
- «За рулем» можно читать и в MAX