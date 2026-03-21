В РФ появился надежный и безопасный семейный кроссовер Hyundai с приятной ценой

Новый Hyundai Santa Fe 5 поколения продаётся в России с ценой от 3,86 млн рублей

Несмотря на все сложности с параллельным импортом, в Россию всё же попадают новые Hyundai Santa Fe пятого поколения. Эти машины так и не успели выйти на наш рынок официально, но их можно заказать через классифайды, причём по ценам, которые способны удивить. По сути, они оказываются выгоднее многих актуальных китайских моделей схожего класса.

Hyundai Santa Fe

Возьмём, к примеру, Geely Monjaro в свежей базовой версии – за него дилеры просят минимум 4,6 млн рублей. Семиместный Geely Okavango начинается от 3,9 млн, а Jaecoo J8 даже в прошлогодних комплектациях стоит от 4 млн. На этом фоне стартовая цена Santa Fe в 3,86 млн смотрится очень привлекательно. Самые выгодные предложения, кстати, традиционно ищут на Дальнем Востоке.

Владивостокская компания готова привезти под заказ кроссовер в исполнении Modern за 3,86 млн рублей. За эти деньги покупатель получит атмосферный 2,5-литровый двигатель на 194 л.с. с восьмиступенчатым автоматом. В базе уже есть кожаный салон, цифровая приборная панель с большим экраном, камера кругового обзора, два люка, проекционный дисплей и полный набор подогревов – от руля и сидений до форсунок стеклоомывателя.

За 4 млн рублей в том же Владивостоке предлагают топовую шестиместную версию Calligraphy, но уже с гибридной установкой. Её мощность составляет 180 л.с. Помимо продвинутых ассистентов водителя, здесь ждут кожа Наппа, атмосферная подсветка, аудиосистема Bose, два 12,3-дюймовых экрана, беспроводная Apple CarPlay и Android Auto, а также панорамная крыша. Такой же гибридный Santa Fe в Новосибирске обойдётся уже в 4,4 млн.

Интерьер Hyundai Santa Fe

В других городах цены варьируются. В Петропавловске за 4,5 млн можно заказать 194-сильную версию в комплектации Travel. Хабаровск предлагает за 4,8 млн модель с 2,0-литровым турбомотором на 247 л.с. А в Москве аналогичный автомобиль из наличия будет стоить уже от 5,15 млн рублей. В Омске за 5 млн доступен для заказа гибрид с более мощной силовой установкой на 235 л.с., сочетающей 1,6-литровый турбодвигатель и электромотор.

Новый Santa Fe пятого поколения в принципе можно заказать во многих крупных городах: от Находки и Самары до Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга. Если же хочется купить машину сразу, а не ждать поставки, то выбор есть в Ростове-на-Дону, Тюмени, Казани, Екатеринбурге, Красноярске и ещё в десятке городов по всей стране.

Кстати, эксперты портала TopSpeed недавно признали эту модель самым надёжным корейским автомобилем. По их оценке, Santa Fe получила 9 баллов из 10 за надёжность, 8 баллов за безопасность и 8,5 баллов за соотношение цены и качества. Неплохой бонус к уже интересному ценнику.