#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BMW M3 Touring 24H
21 марта
Несуществующую машину из первоапрельской шутки воплотили в реальность
BMW выпустила гоночный универсал M3 Touring 24H...

Несуществующую машину из первоапрельской шутки воплотили в реальность

BMW выпустила гоночный универсал M3 Touring 24H для гонки «24 часа Нюрбургринга»

Официальный сайт BMW раскрыл детали необычного проекта, который родился из первоапрельской шутки. Год назад марка опубликовала рендеры вымышленного гоночного универсала, и реакция в сети превзошла все ожидания – публикации набрали свыше миллиона просмотров. Такой ажиотаж убедил инженеров компании потратить восемь месяцев на то, чтобы воплотить эту идею в металле.

BMW M3 Touring 24H
BMW M3 Touring 24H

Получившийся автомобиль назвали M3 Touring 24H, прямо указывая на его цель: участие в 24-часовой гонке на легендарном Нюрбургринге. За основу взяли шасси от гоночного купе BMW M4 GT3 Evo. Внешность у машины соответствующая: огромное антикрыло сзади, полный каркас безопасности, наглухо заваренные задние двери и 18-дюймовые колёса.

Под капотом – знакомый трёхлитровый шестицилиндровый мотор M TwinPower Turbo, выдающий 598 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Работает он в паре с шестиступенчатой коробкой передач от X-Trac.

BMW M3 Touring 24H
BMW M3 Touring 24H

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В суточном марафоне 16-17 мая этот универсал выступит в классе SPX для прототипов, так что напрямую с тремя «старшими» BMW M4 GT3 Evo из топ-категории SP9 он конкурировать не будет. За руль сядут пилоты команды Schubert Motorsport. Перед главным стартом машина обкатается в подготовительных гонках серии NLS.

BMW M3 Touring 24H
BMW M3 Touring 24H
BMW M3 Touring 24H
BMW M3 Touring 24H
BMW M3 Touring 24H

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник: Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:BMW
Количество просмотров 6
21.03.2026 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW 3-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв