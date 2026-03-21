Несуществующую машину из первоапрельской шутки воплотили в реальность

BMW выпустила гоночный универсал M3 Touring 24H для гонки «24 часа Нюрбургринга»

Официальный сайт BMW раскрыл детали необычного проекта, который родился из первоапрельской шутки. Год назад марка опубликовала рендеры вымышленного гоночного универсала, и реакция в сети превзошла все ожидания – публикации набрали свыше миллиона просмотров. Такой ажиотаж убедил инженеров компании потратить восемь месяцев на то, чтобы воплотить эту идею в металле.

BMW M3 Touring 24H

Получившийся автомобиль назвали M3 Touring 24H, прямо указывая на его цель: участие в 24-часовой гонке на легендарном Нюрбургринге. За основу взяли шасси от гоночного купе BMW M4 GT3 Evo. Внешность у машины соответствующая: огромное антикрыло сзади, полный каркас безопасности, наглухо заваренные задние двери и 18-дюймовые колёса.

Под капотом – знакомый трёхлитровый шестицилиндровый мотор M TwinPower Turbo, выдающий 598 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Работает он в паре с шестиступенчатой коробкой передач от X-Trac.

В суточном марафоне 16-17 мая этот универсал выступит в классе SPX для прототипов, так что напрямую с тремя «старшими» BMW M4 GT3 Evo из топ-категории SP9 он конкурировать не будет. За руль сядут пилоты команды Schubert Motorsport. Перед главным стартом машина обкатается в подготовительных гонках серии NLS.