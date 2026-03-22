Названы лучшие кроссоверы и внедорожники 2026 года: список из 5 моделей

Эксперты Consumer Reports перечислили лучшие кроссоверы и внедорожники 2026 года

Американская организация Consumer Reports представила свой ежегодный рейтинг лучших новых кроссоверов и внедорожников. В этом году список возглавил японский Subaru Crosstrek, который эксперты признали лучшим новым SUV 2026 года.

Лидером рейтинга стал Subaru Crosstrek. По оценкам аналитиков, эта модель демонстрирует надёжность и удовлетворённость владельцев выше среднего уровня.

В США машина стоит от 28 415 долларов, что примерно равно 2,3 млн рублей. Под капотом у неё – 2,5-литровый оппозитный двигатель на 180 лошадиных сил, вариатор и полный привод.

Следом в списке расположился ещё один Subaru – Forester. Его начальная цена составляет около 31 445 долларов, или 2,6 млн рублей. Он использует ту же силовую установку, что и Crosstrek, и показывает схожие высокие результаты по надёжности. Вообще, Subaru традиционно хорошо себя чувствует в таких исследованиях.

Третье место досталось семейному Toyota Grand Highlander, включая его гибридную версию. Эксперты даже назвали эту модель «почти идеальным минивэном». На американском рынке цены на этот крупный кроссовер начинаются от 43 155 долларов, то есть примерно 3,5 млн рублей. В базе он оснащён 2,4-литровым турбомотором на 265 л.с., а гибридные варианты предлагают мощность от 245 до 362 лошадиных сил.

В категории компактных премиальных внедорожников первое место занял Lexus NX. Среди 22 протестированных моделей он получил максимальные оценки. Его стоимость в Штатах стартует с 46 720 долларов, что в пересчёте составляет около 3,8 млн рублей. Под капотом чаще всего стоит знакомый по Toyota 2,5-литровый двигатель, который в гибридной компоновке выдаёт до 240 «лошадей».

Замыкает топ-5 BMW X5. По словам специалистов, этот немецкий SUV остаётся одним из лучших премиальных внедорожников за всю историю их тестов. Базовая версия с 3,0-литровой рядной «шестёркой» с двумя турбинами развивает 375 лошадиных сил. Плагин-гибридная модификация, где к этому мотору добавлен электродвигатель, обладает совокупной мощностью уже в 483 л.с. Цены на X5 в США начинаются от 69 750 долларов, или 5,7 млн рублей.

Для сравнения, в прошлогоднем рейтинге Consumer Reports фигурировали Subaru Crosstrek, Forester, Lexus NX, BMW X5, а также гибридные Toyota RAV4 и Highlander. Получается, список в целом сохранил преемственность, хотя Grand Highlander и вытеснил две модели.