В России появился новый надежный японский кроссовер дешевле Весты

Новые кроссоверы Honda WR-V продают в России с ценами от 1,26 млн рублей

Японский кроссовер Honda WR-V, который ввозят под заказ, может стать одним из самых доступных новых автомобилей на нашем рынке. Его начальная цена – всего 1 261 000 рублей. Для сравнения, свежая LADA Vesta 2026 модельного года стоит от 1 558 000 рублей, а кроссовер Tenet T4 – минимум 2 039 000.

Honda WR-V

Самые выгодные предложения, как водится, сосредоточены во Владивостоке. За эти деньги местный дилер готов привезти машину со светодиодными фарами, «полуцифровой» приборкой и кожаным рулём. Правда, штатной мультимедийной системы в базе нет – её ставят за отдельные деньги. Другая компания из того же региона за схожую сумму предлагает версию Black Style с чёрным оформлением, кнопкой запуска двигателя и бесключевым доступом, но тоже без магнитолы.

Если хочется получить автомобиль с уже установленным мультимедийным комплексом, навигацией и камерой заднего вида, готовьте минимум 1 530 000 рублей. За эти деньги во Владивосток привезут кроссовер с комбинированной отделкой салона.

Цены под заказ сильно зависят от города доставки. В Тюмени просят от 1,59 млн, в Иркутске – 1,61 млн, в Перми – 1,62 млн. Дороже всего обойдётся доставка в Краснодар, где за машину без штатной мультимедии хотят 1,95 млн рублей.

Багажник Honda WR-V

С автомобилями, которые уже есть в наличии, ситуация иная – они заметно дороже. К примеру, в Старом Осколе WR-V без магнитолы оценили в 2,29 млн рублей, а в Кемерово за экземпляр с мультимедией, ковриками и вторым комплектом шин просят 2 295 000. Максимальные цены обнаружились в Томске и Благовещенске – 2,6 и 2,625 млн рублей соответственно.

С технической точки зрения все предложенные WR-V идентичны. Под капотом у них один и тот же атмосферный двигатель объёмом 1,5 литра, который выдаёт 121 лошадиную силу. Агрегат работает в паре с вариатором, а привод – исключительно передний.