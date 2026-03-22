Полный привод, рама и мощный мотор – крутой внедорожник на замену Лэнд Крузеру

Geely представит внедорожник Galaxy Cruiser 700 на автосалоне в Пекине в апреле

Geely раскрыла детали о своём будущем флагмане – большом рамном внедорожнике Galaxy Cruiser 700. Его мировую премьеру проведут уже в апреле на пекинском автосалоне, и это будет первая для китайского бренда модель такого класса.

По сути, дизайн новинки – это классическая «коробка» в современной обработке. На опубликованном фото хорошо видны массивные бамперы, квадратные блок-фары и традиционные дверные ручки. Заметными акцентами стали светящаяся эмблема на решётке радиатора и задняя дверь, которая открывается вбок, с креплением для запасного колеса. Внутри, судя по всему, будет царить дух авиации: селектор коробки передач выполнен в соответствующем стиле, а вдоль центральной консоли протянется огромный горизонтальный экран. Рядом с ним разместят и физические кнопки для управления внедорожными режимами.

Интересно, что имя для модели выбирали всем миром – пользователи предложили больше 50 тысяч вариантов. Сам индекс «700» намекает, что Cruiser может вырасти в целое семейство. Вполне вероятно появление в будущем более компактных версий вроде 300 или 500, а также ещё более крупной – 900.

Основой автомобиля служит крепкая рама. Полный привод обеспечивает трёхмоторная гибридная система с «умным» распределением мощности, дополненная адаптивной пневмоподвеской и системой выбора режимов движения. Среди фирменных фишек – так называемый «крабовый ход», когда все колёса поворачиваются в одну сторону, и впечатляющая глубина преодолеваемого брода в 80 сантиметров.

На крыше заметен лидар, что прямо указывает на продвинутые системы помощи водителю. Функционал автопилотирования G-Pilot H7 будет работать на мощном чипе Nvidia Drive Thor.

Точные характеристики силовой установки пока держат в секрете, но кое-что известно. Автомобиль построен на доработанной платформе SEA-R, которую уже используют в модели Zeekr 9X. Скорее всего, гибридную установку позаимствуют у флагманского минивэна Geely Galaxy M9. Речь идёт о схеме, где бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра работает преимущественно как генератор, заряжая тяговую батарею ёмкостью 41,5 кВт·ч. Суммарная отдача трёх электромоторов, по предварительным данным, составит около 870 лошадиных сил.