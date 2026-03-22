Япония резко нарастила экспорт автомобилей в Россию: о чем это говорит?

Экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 42% в феврале 2026 года

Экспорт автомобилей из Японии в нашу страну показал впечатляющий рост в прошлом месяце. Поставки в феврале подскочили сразу на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём это лишь часть общей картины.

Дело в том, что весь товарооборот между двумя странами увеличился ещё сильнее – на целых 65,9%.

Получается, машины были не единственным товаром, который активно отправляли через Японское море, хотя их роль в этом рывке, конечно, ключевая.

Такие цифры заставляют задуматься о реальных торговых маршрутах и логистических схемах, которые работают сейчас.

В общем-то, статистика наглядно демонстрирует, как быстро рынок адаптируется к новым условиям, находя альтернативные каналы поставок. Февральские данные – это уже устойчивый тренд, а не разовая вспышка.