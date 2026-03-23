Роботы вместо людей: АВТОВАЗ обновил литейное производство для Лады

АВТОВАЗ: в подразделении алюминиевого литья трудится 70 роботов

Автогигант переходит к активной фазе масштабного обновления производства, инвестируя в десятки новых машин для литья и промышленных роботов.

Эти изменения уже позволили наладить выпуск важных компонентов для новейших моделей Lada Iskra и Vesta, а также полностью закрыть потребность предприятия в ключевых деталях для двигателей и трансмиссий.

На тольяттинском предприятии идет технологическая перезагрузка металлургического комплекса. Три года назад здесь приняли решение заменить устаревший парк оборудования. В цехах производства алюминиевого литья и кузнечных поковок одна за другой встают в строй современные машины, призванные не только повысить производительность, но и гарантировать безупречное качество деталей для будущих моделей.

Роботы вместо людей: АВТОВАЗ обновил литейное производство для Лады

Одними из первых в работу включились машины литья под давлением. Сегодня они уже обеспечивают заготовками сборку автомобилей Iskra и Vesta: новое оборудование отливает картеры рулевого механизма. В марте этот парк пополнился установкой, выпускающей масляные картеры для современных 16-клапанных моторов, а также машиной для производства картеров коробок передач. Параллельно запущен комплекс кокильного литья, на котором теперь изготавливают головки блока цилиндров для тех же 16-клапанных двигателей.

Однако главное изменение в цехах – это масштабное наступление автоматизации. АВТОВАЗ активно обновляет парк промышленных роботов. «Железные руки» извлекают раскаленные заготовки из машин, охлаждают их и отправляют на механическую обработку. На сегодняшний день в подразделении алюминиевого литья трудится 70 роботов, причем 23 из них будут заменены на новые модели уже до конца текущего года.

В целом на заводе сейчас работает более 1600 роботизированных комплексов. В кузнечном и чугунолитейном производствах также намечена модернизация.

Роботы вместо людей: АВТОВАЗ обновил литейное производство для Лады — фото 1613393
Роботы вместо людей: АВТОВАЗ обновил литейное производство для Лады — фото 1613392
Роботы вместо людей: АВТОВАЗ обновил литейное производство для Лады — фото 1613391

Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
23.03.2026 
Фото:АВТОВАЗ
