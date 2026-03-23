На рынке появился семейный кроссовер с надежным мотором: он дешевле «китайцев»

В России начались продажи новых кроссоверов Samsung QM6 по цене от 2,8 млн рублей

На российском рынке стал доступен для заказа новый кроссовер Samsung QM6, предназначенный для Южной Кореи. Модель, представляющая собой аналог хорошо знакомого россиянам Renault Koleos, предлагается исключительно под заказ. Минимальная цена на классифайдах стартует от 2 800 000 рублей.

Для сравнения, стоимость других кроссоверов в этом сегменте заметно выше. Так, Tenet T8 (калужская сборка) стоит от 3 630 000 рублей, Jaecoo J8 (2024 год) – от 4 074 000 рублей, Geely Monjaro – от 4 549 990 рублей.

За 2 800 000 рублей дилер из Владивостока готов привезти автомобиль под заказ. Комплектация в объявлении не уточняется, но на фото видны мультимедиа с вертикальным сенсорным экраном, кожаный салон в черно-коричневой гамме и кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска, полностью светодиодная оптика, камера кругового обзора с парктрониками, электрорегулировки сидений, легкосплавные диски.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
Другая компания из Владивостока готова привезти аналогичный автомобиль с черным кожаным салоном за 2 890 000 рублей.

В Новосибирске кроссовер привезут за 2 990 000 рублей, в Перми – за 3 323 000 рублей (двухцветный черно-коричневый салон).

Все версии Samsung QM6 оснащаются 2,0-литровым атмосферным двигателем GDe мощностью 144 л. с. Этот мотор хорошо знаком по Nissan X-Trail и Qashqai, проверен временем и позволяет ввозить автомобиль по льготным ставкам утильсбора. Коробка передач – вариатор, привод – только передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что «Москвич» готовит бизнес-седан «на замену Toyota Camry».

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Samsung
23.03.2026 
