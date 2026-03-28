Эксперты подсчитали экономию владельцев электромобилей в России

Sitronics Electro: зарядка электромобиля в РФ выгоднее заправки топливом от 2 до 9 раз

Аналитики выяснили, что переход на «зеленое» топливо позволяет сократить расходы на заправку в несколько раз – от 2 до 9 в зависимости от региона и типа станции.

Специалисты компании Sitronics Electro подвели итоги сравнения стоимости владения электромобилем и классическим авто с ДВС.

Как показало исследование, обслуживание электрического транспорта в России остается значительно более выгодным: цена пробега на электротяге в разы ниже, чем затраты на бензин.

Генеральный директор компании Андрей Гурленов пояснил, что итоговая сумма зависит от трех факторов: региональных тарифов на электричество, стоимости горючего и технических особенностей конкретной машины. При этом, по его словам, даже в самых дорогих сценариях зарядка обходится дешевле заправки бензином.

Самыми затратными для владельцев электрокаров регионами названы Москва, Краснодарский край и Костромская область, где цена на публичных станциях может достигать 25 рублей за киловатт-час. Однако эксперты уточняют, что на большинстве медленных зарядных станций по стране стоимость держится в коридоре 10-20 рублей, а на быстрых – 15-25 рублей.

Для тех, кто устанавливает домашнее оборудование, экономия становится еще ощутимее: при усредненных тарифах киловатт-час обходится в 5,5-7 рублей, а при использовании ночного тарифа – в два раза ниже.

В компании привели наглядный пример для Москвы. Владельцу седана среднего класса, заправляющемуся бензином АИ-95, преодоление 100 километров стоит около 550-600 рублей. В то время как владелец электромобиля, использующий общественную медленную станцию, потратит на тот же путь примерно 250 рублей. Если же заряжаться только на быстрых станциях, сумма вырастет до 350-400 рублей, что все равно дешевле топлива. Самый же экономичный вариант достигается при домашней зарядке: ночью 100 километров пути обойдутся не дороже 100 рублей.

Аналитики также обратили внимание на разницу в энергоэффективности самих машин. Потребление энергии варьируется даже при одинаковой мощности. К примеру, Tesla при 515 л.с. расходует около 18 киловатт-часов на сотню километров, тогда как конкурирующий Zeekr с аналогичными характеристиками требует уже 22-24 киловатт-часа. Несмотря на это, тренд остается неизменным: электричество выигрывает в цене у бензина. С 2021 года, когда компания установила первую зарядную станцию, средний тариф вырос с 17 до 20 рублей, но эта динамика, по мнению экспертов, не отменяет общей выгоды для потребителей.