Продажи новых люксовых авто резко выросли в РФ: эти модели особенно популярны

«Автостат»: продажи новых люксовых машин в России выросли на 34%

По данным агентства «Автостат» (со ссылкой на АО «ППК»), в январе – феврале 2026 года российские дилеры реализовали 90 новых автомобилей люкс-сегмента. Это на треть (34%) больше, чем за первые два месяца 2025 года, когда было продано 67 таких машин.

Лидером среди люксовых брендов стал Lamborghini с результатом 28 проданных экземпляров. Следом расположились Rolls-Royce (24 авто) и Bentley (23). Замыкают пятерку Ferrari (12 машин) и Aston Martin (3). При этом с начала года не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей Maserati.

В модельном рейтинге уверенно лидирует Lamborghini Urus – 27 единиц. На втором месте Rolls-Royce Cullinan (17 шт.), далее в пятерку вошли Bentley Continental GT (12), Bentley Bentayga (10) и Ferrari Purosangue (8).

