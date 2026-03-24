Практичный семейный «кореец» появился на рынке: он дешевле китайских аналогов

В РФ начались продажи минивэнов Hyundai Custin по цене от 4 млн рублей

В России через параллельный импорт начались продажи семиместного минивэна Hyundai Custin. Модель привлекает внимание на фоне растущих цен на китайские и отечественные аналоги: многие официально представленные в стране однобъемники стоят от 4,8 млн рублей и выше.

Для сравнения: официально продаваемый в России JAC RF8 и отечественный Sollers SP7 стоят от 4 775 000 рублей (с учетом спецпредложения), GAC M8 – от 5 999 999 рублей. Таким образом, корейский минивэн оказывается заметно доступнее конкурентов, особенно в начальной комплектации.

Согласно объявлениям дилеров, новые Hyundai Custin поступают преимущественно из Казахстана. Самый доступный экземпляр в черном цвете с комплектацией Travel предлагается в Екатеринбурге за 3 999 000 рублей. Такая версия включает цифровую панель приборов, кожаную отделку, мультимедиа с вертикальным экраном, светодиодную оптику, камеры кругового обзора, парктроники, климат‑контроль и 17‑дюймовые диски.

Более богатая комплектация (без указания названия) представлена, например, в Санкт-Петербурге по цене 4 590 000 рублей. Здесь дополнительно предусмотрены системы контроля слепых зон и помощи при экстренном торможении, электропривод багажника, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция кресел первого и второго рядов, 18‑дюймовые колесные диски. Автомобиль в этой же комплектации в Екатеринбурге стоит 4 650 000 рублей, а в Москве такую машину продают из наличия почти за 5 млн рублей.

Технически все версии унифицированы: под капотом – 1,5‑литровый турбомотор Smartstream мощностью 170 л. с., работающий в паре с 8‑ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только передний. Заявленный разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд, расход топлива в городском цикле – 9–10 литров на 100 км, на трассе снижается до 6–7 литров.

