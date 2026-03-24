#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нива получила более проходимую версию с новым дизайном

Компания F-Design подготовила тюнинг-комплект FDX для внедорожника Niva Travel

Известная тюнинговая фирма F-Design из Тольятти подготовила новый комплект для внедорожника Lada Niva Travel.

Комплект получил название FDX, и его направленность – повышение внедорожных свойств и функциональности, а также освежение облика вазовского внедорожника. Собственно, для F-Design это основной профиль. Главные доработки – лифт подвески, внедорожные главные пары, блокировки дифференциалов и защита силового агрегата. Также Niva Travel FDX получила силовые пороги, скрытую лебедку, фаркоп и багажник на крыше с дополнительным светом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроме того, оснащение включает шноркель и органайзеры в кожухе запаски и в двери багажника – похожее решение под крепление топора и лопаты когда-то использовалось на особых версиях серийной Chevrolet Niva. Показанный образец «обут» в грязевые шины на дисках черного цвета – в сочетании с черным цветом кузова такой вариант видится весьма далеким от «стока». Подробности и цены пока неизвестны.

Источник:  RCI News
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 12
24.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Travel (14)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Niva Travel  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Недостатки:
Сплошные недостатки!!!
Комментарий:
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!
-66