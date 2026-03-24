Нива получила более проходимую версию с новым дизайном

Компания F-Design подготовила тюнинг-комплект FDX для внедорожника Niva Travel

Известная тюнинговая фирма F-Design из Тольятти подготовила новый комплект для внедорожника Lada Niva Travel.

Комплект получил название FDX, и его направленность – повышение внедорожных свойств и функциональности, а также освежение облика вазовского внедорожника. Собственно, для F-Design это основной профиль. Главные доработки – лифт подвески, внедорожные главные пары, блокировки дифференциалов и защита силового агрегата. Также Niva Travel FDX получила силовые пороги, скрытую лебедку, фаркоп и багажник на крыше с дополнительным светом.

Кроме того, оснащение включает шноркель и органайзеры в кожухе запаски и в двери багажника – похожее решение под крепление топора и лопаты когда-то использовалось на особых версиях серийной Chevrolet Niva. Показанный образец «обут» в грязевые шины на дисках черного цвета – в сочетании с черным цветом кузова такой вариант видится весьма далеким от «стока». Подробности и цены пока неизвестны.