Lada Vesta Sport – продажи начались, цена известна

АВТОВАЗ сообщает о начале продаж спортивной версии Весты нового поколения. Первые партии автомобилей уже отгружены дилерским центрам.

Рекомендуем
Самая мощная Веста вернулась в производство

В этом автомобиле ставка сделана на гоночные технологии: инженеры Lada Sport применили опыт, наработанный в шоссейно-кольцевых гонках, чтобы превратить обычный седан или универсал (предложено два типа кузова) в настоящий снаряд для активной езды.

Под капотом новинки – форсированный 1,8-литровый двигатель EVO, отдача которого увеличена до 147 л.с. Добиться этого помогли спортивные распредвалы, специальная прошивка «мозгов» и система холодного впуска.

В паре с мотором работает новая 6-ступенчатая механика, а выпускная система радует настроенным низким звуком, который не утомляет в городе. Для тех, кто любит драйв по полной, систему стабилизации теперь можно отключить целиком.

Управляемость – главный козырь модели. Заниженный клиренс (158 мм) и расширенная колея делают автомобиль цепким и предсказуемым, будь то горный серпантин или ровная трасса.

Спортивную внешность выдает аэродинамический обвес, а внутри водителя ждут кресла с развитой боковой поддержкой, черно-красный интерьер с кожаной оплеткой руля и уникальная цифровая приборка со встроенным секундомером для заездов.


Новая мощная Веста — когда ждать у дилеров?

Версия Sport предлагается только в топовой комплектации «Техно», которая включает светодиодный свет, мониторинг слепых зон, камеру заднего вида и дистанционный запуск.

Отдельного внимания заслуживает мультимедиа Lada EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и голосовым управлением через Алису – она прокладывает маршруты с пробками, ставит музыку и даже управляет умным домом.

Vesta Sport выпускалась в 2018-2021 годах исключительно в кузове седан.

Источник:  АВТОВАЗ
Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
24.03.2026 
Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-93