Новая Веста Спорт — какой разгон до «сотни»?

АВТОВАЗ опубликовал динамические характеристики седана и универсала Vesta Sport

Накануне Волжский автозавод дал старт продаж рестайлинговой Весты Спорт – причем, в отличие от дореформенной версии, это теперь фактически два автомобиля: седан Vesta Sport и универсал Vesta SW Sport.

«В сердце LADA Vesta Sport тихо и мягко рычит звериный двигатель – со спортивными распредвалами, контроллером с оригинальной прошивкой, системой холодного впуска и выпускной системой увеличенного диаметра с новыми акустическими настройками. Этот мотор работает, звучит и дышит совершенно по-новому. А в паре с 6-ступенчатой МКП он готов показать вам базовый максимум своих впечатляющих возможностей!», – сообщил бренд Lada в соцсетях.

Если переходить к языку цифр, то нужно обратиться на официальный сайт производителя – в документах с описанием комплектаций находим и технические характеристики.

Как известно, под капотом спортивных седана и универсала стоит форсированный вариант обновленного 1.8 Evo. Производитель указывает, что на спортивных Вестах он развивает 147 л.с. и 184 Нм, рекомендуемое топливо – бензин с октановым числом 95 (98). Мотор работает с 6-ступенчатой МКП. Главная пара в обоих случаях – 3,9.

У седана разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 195 км/ч. Универсал разгоняется до «сотни» за 9,9 секунды, а паспортная максималка – 192 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле – 7,4 л/100 км у обеих модификаций.

Одновременно с запуском продаж Весты Спорт с официального сайта Lada.ru исчезла информация о Vesta Sportline – версии со спортобвесом и двигателем 118 л.с., замечает «Автопоток».