Весенняя ревизия: шесть проверок, которые спасут автомобиль после зимы

Эксперт Ревин напомнил, что следует проверить в машине после зимы

Эксперт «За рулем» Алексей Ревин предупреждает: чтобы не остаться без колес на разбитых весенних дорогах и не перегреться в первых пробках, машину после зимы нужно не просто помыть, но и тщательно продиагностировать.

Зимние испытания для подвески не проходят даром: после морозов и ударов о ямы даже целые на вид амортизаторы могут иметь скрытые повреждения клапанов, а сайлентблоки – трещины.

Он советует проверить ходовую часть до того, как водитель начнет активно ездить на дальние расстояния. Параллельно стоит достать и проверить летнюю резину: из-за перепадов давления в шинах могла возникнуть утечка, а если протектор стерся до 1,6 мм, покупка нового комплекта неизбежна.

Необходимо проверить систему охлаждения – с приходом тепла нагрузка на нее увеличивается. Если в ней нет указателя температуры, проконтролировать состояние двигателя поможет адаптер ELM 327, передающий показания на смартфон.

Не менее важно заглянуть под кузов и на мойку. Реагенты, оставшиеся на порогах и лонжеронах, способны запустить коррозию, а влага, накопленная в салоне за зиму, часто приводит к появлению плесени и неприятного запаха.

Если коврики снизу мокрые, сушку откладывать нельзя – иначе ржавчина может добраться до пола.

С приходом тепла стоит очистить теплообменник кондиционера от спрессованной грязи и тополиного пуха. Он перестает пропускать воздух, и из-за этого радиатор мотора перестает эффективно работать. Это частая причина перегрева двигателя в весенних пробках.

Специалист также рекомендует проверить работоспособность климатической системы заранее, пока в сервисах еще нет ажиотажа: температура воздуха из дефлекторов должна быть не выше +7°С.