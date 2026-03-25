В ГД рассказали о штрафах за громкую музыку из авто в ночное время

Дмитрий Свищев: Штраф за громкую музыку в авто может доходить до 2500 рублей

Заводной мотив из припаркованного под окнами автомобиля может обернуться для нарушителя не только штрафом, но и административным арестом.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев объяснил, как работают «законы тишины» и почему бороться с шумом соседям стоит сообща, а не терпеть ночные концерты.

Если из машины доносится громкая музыка в ночные часы, это перестает быть просто вопросом комфорта и переходит в плоскость административных нарушений. По закону тишина должна соблюдаться в будни с 23:00 до 07:00, а в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 10:00.

Парламентарий пояснил, что в таких случаях действия шумного водителя квалифицируются как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Важный нюанс: для привлечения к ответственности не потребуется сложных замеров уровня шума – достаточно простой фиксации факта нарушения.

Штраф для граждан в такой ситуации может составить от 500 до 1 тысячи рублей. Однако если водитель решит спорить с законом и не подчинится требованиям полиции, сумма взыскания вырастет до 2,5 тысячи рублей, а злостного нарушителя могут даже отправить под административный арест на срок до 15 суток.

Отдельно депутат коснулся и любителей «прокачанных» выхлопных систем. За превышение уровня шума от глушителя также предусмотрен штраф до 500 рублей, но для доказательства вины инспекторам ГИБДД необходимы специальные приборы – шумомеры, которые на практике есть далеко не у каждого экипажа.

Дмитрий Свищев рекомендовал снимать нарушителей на видео и фото, фиксируя государственный номер автомобиля, время и место происшествия, а затем вызывать полицейский наряд. Если же шумный водитель скрылся до приезда стражей порядка, материалы можно направить напрямую в ГИБДД через официальный сайт.

Депутат подчеркнул, что коллективные жалобы от нескольких соседей рассматриваются значительно быстрее и реже остаются без внимания.

А в случае бездействия сотрудников полиции, он посоветовал обращаться в прокуратуру, которая уполномочена обязать ведомство принять меры. «Ваша активность – главный рычаг. Не молчите. Ваш голос услышат», – резюмировал Свищев.