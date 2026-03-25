Что будет со стоимостью моторных масел из-за войны с Ираном: ответ эксперта

Эксперт Мартынов: Моторное масло в РФ подорожает из-за конфликта в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к подорожанию моторных масел в России. По оценкам экспертов, рост цен составит от нескольких процентов до 30%, в зависимости от категории продукции и развития ситуации.

Как пояснил генеральный директор УК «К-Групп» Михаил Мартынов, основными факторами станут логистические сложности и колебания валютных курсов. При отсутствии серьезных перебоев с поставками стоимость увеличится на несколько процентов, но в случае волны инфляции или удорожания нефти корректировка может оказаться более значительной. Он также отметил, что премиальные масла обычно дорожают медленнее базовых.

Толчком к изменению конъюнктуры послужила эскалация на Ближнем Востоке: в конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Тегеран ответил ударами по американским базам, а Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, оказался перекрыт.

В начале марта цена нефти Brent вплотную приближалась к $120 за баррель, и хотя к 25 марта она скорректировалась до $94,87, уровень остается высоким.

Отечественные производители, по словам Мартынова, возможно, попытаются сдержать рост за счет локального производства, но из-за удорожания сырья и логистики повышение цен может коснуться и их.

Ранее «За рулем» сообщал, что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.