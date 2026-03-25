#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что будет со стоимостью моторных масел из-за войны с Ираном: ответ эксперта
25 марта
Эксперт Мартынов: Моторное масло в РФ...
Свобода руля: россияне все чаще путешествуют на машине
25 марта
В 2026 году 80% россиян пересядут на автомобили...
Введение нового утильсбора для автомобилей из ЕАЭС отложили
25 марта
Минпромторг не изменит утильсбор на машины из...

Стало известно, какую коробку поставят на Азимут

АВТОВАЗ рассказал об испытаниях механической коробки передач для Lada Azimut

Волжский автозавод провел лабораторные и стендовые испытания 6-ступенчатой механической коробки передач для кроссовера Lada Azimut.

Рекомендуем
АВТОВАЗ оснастит кроссовер Azimut новой для автомобилей Lada функцией

Как известно, это агрегат китайского производителя WLY (он же поставляет АВТОВАЗу вариаторы), уже используемый на Искре и Весте. Однако под Азимут коробку пришлось испытывать отдельно – ввиду большей массы автомобиля и более жестких условий эксплуатации кроссовера.

Из опубликованных материалов следует, что коробка приходит из Китая в сборе. Для снижения шума в ней применены шлифованные зубья шестерен и игольчатые подшипники. Еще одно важное новшество для российского потребителя: задняя передача тут – синхронизированная. А на первых двух передачах установлены многоконусные синхронизаторы с карбоновым покрытием, что снижает усилия при переключениях и повышает долговечность.

СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

В отличие от большинства легковых моделей с такой коробкой, где передаточное число главной пары составляет 3,9, для нового кроссовера ГП будет другой, более «тяговой» – с числом 4,3, как у Iskra SW Cross. Это позволяет динамично ускоряться и более полно реализовывать потенциал трансмиссии, говорят на АВТОВАЗе.

Рекомендуем
Ледяной вызов принят: новый Lada Azimut будет морозоустойчивее Весты

Тестовые образцы проверялись на динамическую прочность и устойчивость к ударным нагрузкам, а также испытывались в климатической камере при температурах до –40°С. Пресс-служба сообщает, что различным тестам подвергли около 10 образцов коробки передач, и основная программа испытаний пройдена успешно. Сейчас доводочные работы по механической коробке для Lada Azimut находятся в завершающей стадии.

Напомним, серийное производство новой модели должно начаться в III квартале 2026-го, а старт продаж намечен на конец года.

Источник:  АВТОВАЗ. Официально
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 22
25.03.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Azimut

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв