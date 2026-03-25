Стало известно, какую коробку поставят на Азимут
Волжский автозавод провел лабораторные и стендовые испытания 6-ступенчатой механической коробки передач для кроссовера Lada Azimut.
Как известно, это агрегат китайского производителя WLY (он же поставляет АВТОВАЗу вариаторы), уже используемый на Искре и Весте. Однако под Азимут коробку пришлось испытывать отдельно – ввиду большей массы автомобиля и более жестких условий эксплуатации кроссовера.
Из опубликованных материалов следует, что коробка приходит из Китая в сборе. Для снижения шума в ней применены шлифованные зубья шестерен и игольчатые подшипники. Еще одно важное новшество для российского потребителя: задняя передача тут – синхронизированная. А на первых двух передачах установлены многоконусные синхронизаторы с карбоновым покрытием, что снижает усилия при переключениях и повышает долговечность.
В отличие от большинства легковых моделей с такой коробкой, где передаточное число главной пары составляет 3,9, для нового кроссовера ГП будет другой, более «тяговой» – с числом 4,3, как у Iskra SW Cross. Это позволяет динамично ускоряться и более полно реализовывать потенциал трансмиссии, говорят на АВТОВАЗе.
Тестовые образцы проверялись на динамическую прочность и устойчивость к ударным нагрузкам, а также испытывались в климатической камере при температурах до –40°С. Пресс-служба сообщает, что различным тестам подвергли около 10 образцов коробки передач, и основная программа испытаний пройдена успешно. Сейчас доводочные работы по механической коробке для Lada Azimut находятся в завершающей стадии.
Напомним, серийное производство новой модели должно начаться в III квартале 2026-го, а старт продаж намечен на конец года.
