Когда и на что менять зимнюю резину в 2026 году: советы экспертов

В Интерлизинге дали советы по замене зимних шин в 2026 году

С 1 июня в России вступает в силу штраф за езду на шипованной резине – 500 рублей. Однако эксперты напоминают: главная причина своевременной замены не в деньгах, а в безопасности. При плюсовых температурах зимние шины увеличивают тормозной путь и создают реальную угрозу на дороге. Специалисты ГК «Интерлизинг» подготовили рекомендации по переходу на летний сезон.

Ориентир – не календарь, а градусник

Хотя техрегламент предписывает использование зимних шин с 1 декабря по 1 марта, ключевой маркер для замены – устойчивая среднесуточная температура +5...+7°C. При этом региональные особенности играют решающую роль.

В Москве и Центральной России оптимально менять резину не раньше середины апреля, в северных регионах стоит отложить визит на шиномонтаж до мая, а на юге (Краснодарский, Ставропольский края) переход возможен уже в середине марта. Весной особенно не стоит торопиться: даже при дневных +10°C ночные заморозки могут превратить дорогу в каток.

Выбор летних шин: лидеры сезона

Эксперты проанализировали результаты тестов Auto Bild и ADAC и выделили лучшие модели в разных сегментах.

В премиум-сегменте:

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 – лучшее торможение на мокрой дороге, износостойкость, управляемость на сухом асфальте. Цена комплекта R19 – от 92 000 рублей.

Michelin Pilot Sport 5 – долговечность и экономичность. Цена – от 126 400 рублей.

Bridgestone Potenza Sport – оптимальное сцепление и точная управляемость. Цена – от 92 000 рублей.

Доступные варианты:

Kumho Ecsta PS71 – устойчивость к аквапланированию. Комплект – от 48 000 рублей.

Vredestein Ultrac Satin – отличная управляемость. Цена – от 50 400 рублей.

Toyo Proxes Comfort – эффективное торможение в любых условиях, низкий уровень шума. Цена – от 55 200 рублей.

При выборе шин стоит учитывать стиль вождения. Для путешествий и грунтовых дорог подойдут модели AT (All-Terrain). Для динамичной езды – шины с технологией Run Flat, позволяющие продолжать движение при проколе. Для городской эксплуатации – качественные городские комплекты с оптимизированным протектором.

Как подготовиться к сезону без лишних хлопот

Специалисты советуют записываться на шиномонтаж заранее, чтобы избежать очередей в пик сезона. Регулярно проверяйте состояние резины: глубину протектора, повреждения, общий износ. Менять летние шины лучше при остаточной глубине протектора 3 мм, не дожидаясь предельных 1,6 мм, установленных нормативами. Не забывайте про балансировку – это снижает вибрацию и продлевает срок службы подвески. Храните сменный комплект в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Средний срок службы летних шин – около 5 лет, но даже при редкой эксплуатации через 10 лет резина теряет эластичность, что напрямую влияет на безопасность.

Ранее «За рулем» сообщал , что анонсирован премиум-седан от Geely, он стоит дешевле 2 млн рублей.