Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes-Maybach S-Class
26 марта
Сколько будет стоить новый Mercedes-Maybach в России
Дилеры раскрыли стоимость и сроки появления...
Ресурсный тест: 20 тысяч километров на KGM Torres
26 марта
Ресурсный тест: 20 тысяч километров на KGM Torres
Опубликован отчет с ресурсных испытаний...
В России изменят правила маркировки моторных масел
26 марта
В России изменят правила маркировки моторных масел
Минпромторг предложил изменить правила...

Новую BMW i3 привезут в Россию: дилеры раскрыли сроки

«Рольф»: новая BMW i3 появится в России по схеме параллельного импорта

Дилеры в России планируют начать поставки новой BMW i3 по схеме параллельного импорта. Как сообщили в компании «Рольф», автомобили могут появиться на российском рынке уже через 30–40 дней после старта официальных продаж в Германии.

Рекомендуем
По цене айфона: рейтинг самых надежных авто за 250 тысяч рублей

Представители дилерского центра отмечают, что новинка, выполненная в стилистике концепции Neue Klasse, получила органичный и современный дизайн, вызывающий положительные отклики.

Точная стоимость модели пока неизвестна – она будет формироваться на основе европейских цен, которые еще не объявлены.

Мировая премьера электрической BMW i3 состоялась на прошлой неделе. Серийная версия выглядит более сдержанно по сравнению с предшествующими концептами, но при этом сохраняет отсылки к классическим поколениям BMW 3-й серии (E36 и E46). На данный момент анонсирована только полноприводная версия с двумя электромоторами суммарной мощностью 463 л. с.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник: Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото: BMW
Количество просмотров 14
26.03.2026 
Фото: BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о BMW i3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв