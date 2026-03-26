Новую BMW i3 привезут в Россию: дилеры раскрыли сроки

«Рольф»: новая BMW i3 появится в России по схеме параллельного импорта

Дилеры в России планируют начать поставки новой BMW i3 по схеме параллельного импорта. Как сообщили в компании «Рольф», автомобили могут появиться на российском рынке уже через 30–40 дней после старта официальных продаж в Германии.

Представители дилерского центра отмечают, что новинка, выполненная в стилистике концепции Neue Klasse, получила органичный и современный дизайн, вызывающий положительные отклики.

Точная стоимость модели пока неизвестна – она будет формироваться на основе европейских цен, которые еще не объявлены.

Мировая премьера электрической BMW i3 состоялась на прошлой неделе. Серийная версия выглядит более сдержанно по сравнению с предшествующими концептами, но при этом сохраняет отсылки к классическим поколениям BMW 3-й серии (E36 и E46). На данный момент анонсирована только полноприводная версия с двумя электромоторами суммарной мощностью 463 л. с.

