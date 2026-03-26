Доступная и надежная семейная Toyota появилась на рынке: называем цены

В РФ начались продажи семиместных компактвэнов Toyota Veloz по цене от 2,3 млн рублей

В России частные импортеры начали предлагать семиместные компактвэны Toyota Veloz, которые привозят из ОАЭ.

Стоимость автомобилей под заказ стартует от 2 300 000 рублей, что делает их заметно доступнее большинства китайских аналогов. Для сравнения, Chery Tiggo 8 Pro Max обойдется минимум в 3,3 млн рублей, Geely Okavango – почти в 3,9 млн, а JAC RF8 – от 4,8 млн рублей.

Все поставляемые автомобили имеют левый руль, оснащаются 1,5-литровым 106-сильным атмосферным двигателем, вариатором и передним приводом. В базовую комплектацию GX входят: светодиодная оптика, кожано-замшевый салон, мультифункциональное рулевое колесо, климат- и круиз-контроль, система бесключевого доступа, камеры кругового обзора, мультимедиа с ЖК-дисплеем, датчики давления в шинах и полный набор систем активной безопасности. Из «зимних» опций предусмотрен только обогрев зеркал.

Самую низкую цену – 2,3 млн рублей – предлагают в Новороссийске. В других городах стоимость под заказ варьируется: от 2,45 млн в Омске до 2,675 млн во Владивостоке. Автомобили в наличии встречаются реже и стоят дороже – от 3,25 млн рублей в Москве.

Производство экспортных версий Toyota Veloz налажено в Индонезии. Отдельные модификации выпускают в Малайзии, Вьетнаме и Таиланде.

