Новый доступный семейный минивэн российской сборки появился на рынке

В РФ начались продажи 7-местных минивэнов Sollers SF1 по цене от 2,25 млн рублей

Компания «Соллерс» вывела на рынок пассажирскую версию минивэна Sollers SF1. Семиместные автомобили уже доступны в дилерских центрах и на онлайн-витрине по цене от 2 250 000 рублей – это на 100 тысяч дороже, чем просят за цельнометаллический фургон той же модели.

Модель представляет собой адаптированную для России версию JAC Refine M3 с измененным дизайном. Производство было запущено на заводе в Елабуге весной прошлого года, сейчас оно осуществляется по полному циклу.

Габариты минивэна: длина – 5115 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1900 мм. В салоне предусмотрено три ряда сидений: на втором ряду установлены раздельные кресла, задний диван рассчитан на трех пассажиров и складывается в пропорции 50:50.

Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л. с. (175 Нм), который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод задний.

Модель включена в перечень Минпромторга РФ для использования в такси. Уже в базовой версии предусмотрены две подушки безопасности, системы ABS и ESC, дисковые тормоза на всех колесах, кондиционер, подогрев руля, передних кресел, зеркал и форсунок омывателя, задние парктроники, электростеклоподъемники, электропривод зеркал, штатная аудиосистема, противотуманные фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Ранее «За рулем» сообщал, что глава GWM высказался об антикоррозийной стойкости китайских машин.